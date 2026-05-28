"PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România prin atacarea lui la CCR. Deşi PSD se laudă că susţine obiectivele naţionale ale României, inclusiv SAFE, practica ne arată că de fapt acest partid una spune şi alta face. E evident deja că prin acţiunile sale PSD se poziţionează împotriva efortului de înzestrare militară a ţării şi împotriva proiectelor de infrastructură din nordul Moldovei (capetele autostrăzilor A7 şi A8)", a scris Andronache pe Facebook.

El a arătat că "n-a fost de-ajuns că AUR a sesizat Avocatul Poporului, iar apoi Avocatul Poporului a făcut sesizare la CCR, trebuia şi preşedintele PSD al Camerei Deputaţilor să atace SAFE la CCR".

"Înţelegem din cele de mai sus că de fapt PSD nu vrea să producem tehnică militară în România, pentru că vedem că face tot posibilul să blocheze proiecte esenţiale pentru siguranţa naţională a României", a menţionat Andronache.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a depus la CCR o solicitare de soluţionare a unui conflict juridic de natură constituţională prin emiterea OUG 38/2026, care vizează şi Programul SAFE de înzestrare a Armatei, şi cere stabilirea unei conduite de urmat în vederea restabilirii ordinii constituţionale.

Miercuri, Biroul permanent al Senatului şi, respectiv, cel al Camerei Deputaţilor au decis, în şedinţe separate, să trimită Curţii Constituţionale puncte de vedere în care să solicite constatarea existenţei unui conflict juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvernul României prin adoptarea OUG 38/2026.