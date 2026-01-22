”Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine. Şmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuţia bugetară. Cheltuieli de investiţii făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi şi, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate în decembrie, apărând în buget şi la venituri. Aşadar, creşterile de taxe (TVA, accize, etc) şi măsurile de austeritate puse în spinarea românilor săraci şi a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget”, a afirmat Marcel Ciolacu, joi, într-o postare pe Facebook.

El l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că i-a minţit pe români şi şi-a înşelat partenerii de guvernare.

”Ai premeditat totul şi ai început aceasta operaţiune încă din septembrie, în timp ce-i minţeai cu cinism pe români, la toate conferinţele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ţi-ai înşelat partenerii de guvernare, ai miniţit presa şi mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile. Şi minţi în continuare că deficitul a fost mai mic din cauza «economiilor» realizate cu tine ca premier”, a adăugat fostul premier PSD.

El a continuat afirmând că mandatul Bolojan ”înseamnă doar economie în cădere, inflaţie la 10% (dublă, în doar câteva luni) şi cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor şi pensiilor din ultimii 25 de ani”.

”Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan şi crud: ai sacrificat oameni, ai minţit instituţii, ai manipulat cifre şi ai pus economia pe brânci doar ca să-ţi lustruieşti propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competenţă, nici viziune - eşti doar un zapciu al austerităţii, disperat să-şi acopere propriul eşec”, a conchis Ciolacu.



