Preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, va ajunge la Cotroceni. Prima vizită în România a unui președinte indian după 32 de ani

Stiri Politice
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Getty

Preşedintele Nicuşor Dan o va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe preşedinta Indiei, Droupadi Murmu, care face o vizită de stat în România. Vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi şefi de stat.

autor
Cristian Matei

Droupadi Murmu va face o vizită de stat în România în perioada 23-25 iulie, la invitaţia părţii române, anunţă Administraţia Prezidenţială, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, convorbirile oficiale dintre cei doi şefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România şi Republica India în contextul aniversării, anul viitor, a 80 de ani de relaţii diplomatice bilaterale.

Dialogul va urmări dezvoltarea relaţiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum şi în domeniile cercetării şi inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale. Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relaţiei, evidenţiată în special după adoptarea în 2024 a Declaraţiei Comune de marcare a zece ani de parteneriat extins şi pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană şi Republica India”, arată Administraţia Prezidenţială.

În marja vizitei oficiale, vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi şefi de stat, la care vor lua parte reprezentanţi ai mediului de afaceri din România şi din Republica India, precum şi ai autorităţilor române.

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Conform aceleiaşi surse, vizita de stat a preşedintei Republicii India în România reprezintă un moment de referinţă în relaţia bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii.

Cea mai recentă vizită a unui şef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui preşedinte al Republicii India în România.

India se află pe locul șase în clasamentul economiilor mondiale

Conform celor mai recente date privind PIB-ul global publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI), citate de postul de televiziune indian NDTV, India a coborât recent pe locul al șaselea în clasamentul celor mai mari economii ale lumii.

Cu doar un an în urmă, India a fost considerată, pentru scurt timp, a patra cea mai mare economie. 

Acum însă se află pe locul șase – în urma Statelor Unite, Chinei, Germaniei, Japoniei și Regatului Unit.

Este de remarcat faptul că această scădere nu se datorează unei recesiuni economice. Exprimată în rupii, economia India continuă să crească rapid, însă atunci când PIB-ul este convertit în dolari americani, o rupie mai slabă duce la o valoare mai mică.

Noile metode de calcul au făcut ca PIB-ul nominal al Indiei să pară mai mic pe hârtie, așadar, economia indiană nu s-a contractat, ci pur și simplu pare mai mică în clasamentele mondiale exprimate în dolari - mai precizează NDTV.

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Sursa: News.ro NDTV

Etichete: india, nicusor dan,

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