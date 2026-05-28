La mai bine de zece ani după ce a părăsit India, Deepankar Rustagi a transformat o investiție inițială de 50.000 de dolari, completată ulterior cu aproximativ 300.000 de dolari de la familie și prieteni, într-o platformă de retail și supply chain evaluată la 120 de milioane de dolari, scrie Business Insider Africa.

Pentru investitorii globali, Africa rămâne un mix complicat: oportunități mari, dar și provocări serioase. De la infrastructură limitată și instabilitate valutară, până la probleme logistice și reglementări dificile, mediul de business a testat multe dintre cele mai mari startupuri internaționale.

Când Rustagi a început să studieze piața din Nigeria, a descoperit ceva ce mulți nu observau: o economie uriașă de comerț informal, dar aproape complet absentă din mediul digital.

Într-un interviu acordat Business Insider Africa, el a explicat cât de absurd era contextul la acel moment.

„Problema a devenit foarte personală pentru mine”, a spus Rustagi. „Aveai milioane de afaceri mici care funcționau zilnic, angajând foarte mulți oameni, dar aproape nu existau date digitale despre ele. Practic, erau invizibile online.”

O căutare pe internet a schimbat totul

Un detaliu aparent banal i-a schimbat complet perspectiva: o simplă căutare pe internet pentru „Lagos” ducea frecvent către orașul din Portugalia, nu către Lagos din Nigeria — un oraș cu peste 20 de milioane de locuitori și un centru economic major.

Această realitate a dus la lansarea Omnibiz în 2019, o platformă B2B care conectează producători, distribuitori și retaileri și ajută la digitalizarea întregului lanț de aprovizionare din Africa.

Astăzi, compania operează în Nigeria, Ghana și Coasta de Fildeș, conectând comercianți cu peste 200 de branduri prin comenzi digitale, soluții financiare integrate și rețele logistice extinse.

Pentru fondator, misiunea companiei nu se rezumă la logistică.

„Obiectivul nostru nu este să devenim DHL-ul lumii”, a declarat el. „Preferăm să devenim coloana vertebrală a comerțului în țările în care operăm, ajutând micile afaceri să crească mai eficient.”

Comerțul tradițional din Africa rămâne unul dintre cei mai mari angajatori de pe continent, în special în zona FMCG. Totuși, Rustagi spune că eficiența acestui sistem este încă mult în urma altor regiuni.

„Comerțul tradițional și FMCG angajează deja foarte mulți oameni în Africa”, a explicat el. „Problema este că nivelul de eficiență este mult mai scăzut decât în alte părți ale lumii.”

Antreprenorul crede că digitalizarea ar putea schimba fundamental economia continentului.

„Când comerțul devine mai eficient, apar mai multe locuri de muncă, mai multe produse, mai multe branduri și o activitate economică mai puternică”, a spus el. „Acolo credem că se află viitorul creșterii Africii.”

Drumul dinaintea succesului

Înainte de Omnibiz, Deepankar Rustagi a acumulat experiență în software, consultanță și industria FMCG, lucrând inclusiv la Tolaram Group, producătorul noodles-urilor Indomie din Nigeria.

Ulterior, a fondat We Connect, un motor de căutare locală pentru micile afaceri, cu scopul de a le crește vizibilitatea în mediul digital.

Experiențele din tehnologie și distribuție au stat la baza unei viziuni comune, care avea să fie aplicată ulterior în Omnibiz.

Unul dintre elementele definitorii ale companiei este modelul „asset-light”: Omnibiz nu deține camioane, depozite sau flote proprii, deși activează în logistica lanțurilor de aprovizionare.

În loc să investească în infrastructură fizică, compania se concentrează pe coordonarea și digitalizarea rețelelor existente, funcționând mai degrabă ca o platformă de date decât ca un operator logistic.

Startupul a fost lansat cu aproximativ 50.000 de dolari, sumă care a crescut ulterior la circa 300.000 de dolari, iar fondatorul spune că nu există un buget „corect” universal, ci doar suficient pentru a valida produsul pe piață.

Finanțări în serie și o evaluare de 120 de milioane de dolari

După perioada de autofinanțare din pandemie, Omnibiz a atras mai multe runde de investiții: 3 milioane de dolari seed, aproximativ 5 milioane pre-Series A și încă 20 de milioane în Series A.

În total, compania a ajuns la o finanțare de circa 29 de milioane de dolari, cu o evaluare estimată la aproximativ 120 de milioane de dolari.

Deși crește rapid, Omnibiz nu urmărește extinderea agresivă, ci consolidarea piețelor în care este deja prezentă.

Sectorul logistic din Africa rămâne sub presiune din cauza inflației, a costului combustibilului și a perturbărilor din lanțurile globale de aprovizionare, însă modelul „asset-light” a ajutat compania să limiteze impactul.

Fondatorul rămâne optimist privind viitorul Africii, dar spune că succesul pe continent ține mai puțin de finanțări și mai mult de rezolvarea problemelor reale și răbdare în dezvoltarea businessului.