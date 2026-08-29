Vor fi 25 de grade în sudul litoralului, în Podișul Moldovei și în nord-vestul Munteniei și 34 de grade în Câmpia de Vest.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi însorită, cu un vânt mai insistent la malul mării și temperaturi în creștere față de ziua trecută. În Bărăgan se ating în jur de 29 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem vreme frumoasă și temperaturi plăcute, de 28...29 de grade. Doar pe la munte s-ar putea să vină câteva averse - la apropierea serii și peste noapte.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă cu soare pe tot parcursul zilei. După lăsarea nopții, însă, norii se înmulțesc și vor fi perioade cu averse însoțite de descărcări electrice. Se mai încălzește față de ieri și vor fi în jur de 28 de grade.

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Avem soare și vreme bună în prima parte a zilei, dar mai târziu se înnorează și o să plouă destul de consistent - mai ales în zonele montane.

În ținuturile vestice se face foarte cald, iar în Banat și în Crișana aerul devine greu de respirat din cauza stresului termic. Vântul bate tare în sudul Banatului și tot pe-acolo se ating 36 de grade. După-amiază, la munte se adună norii și o să plouă zgomotos.

În Transilvania avem o dimineață rece în depresiuni. Apoi soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung la valori peste normalul perioadei în vestul provinciei. Pe seară și la noapte aversele ajung și în această zonă.

În Oltenia avem o zi însorită și mai caldă decât ieri. Maximele ajung la 29 de grade. La apropierea serii se înnorează în unele zone, iar la noapte vor fi perioade cu averse însoțite de tunete și fulgere.

În sudul țării soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei. Vântul adie plăcut, iar temperaturile cresc și în această regiune. În Lunca Dunării se vor înregistra 29 de grade.

Vremea în Capitală și pe litoral

În București se încălzește, iar în miezul zilei se ating 30 de grade. Cerul rămâne curat toată ziua, iar vântul adie plăcut. La noapte norii se înmulțesc, dar șansele de ploaie sunt foarte reduse. Minima ajunge la 17 grade.

Temperaturile cresc și la munte. După-amiază, în masivele vestice și în cele nordice se adună norii și o să plouă. Se pot strânge peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar vântul bate mai tare în Munții Banatului, pe unde atinge viteze de 70 de km/h.

Pe litoral se face mai cald, iar maximele ajung la 28 de grade. Nu prea vedem norii, însă vântul se întețește și suflă cu 50 de km/h. Apa mării se mai răcește puțin și ajunge la 22 de grade.