Oamenii sunt așteptați la Balkanik Festival cu ritmuri de sărbătoare și activități pentru toată familia.

Una dintre cele mai așteptate apariții din prima seară de festival a fost trupa franco-armeană LADANIVA.

Fată: Mă bucur foarte tare când oamenii își asumă adevărata cultură și identitate culturală. Mi s-au mișcat șoldurile și umerii imediat și mi-am amintit de unde vin cu adevărat.

Pe lângă muzică, oamenii pot descoperi expozițiile de artă contemporană, demonstrațiile de meșteșug și un târg cu peste 45 de creatori și expozanți.

Nici copiii nu sunt uitați. Pentru ei au fost pregătite diverse ateliere.

Balkanik Festival se încheie mâine seară.