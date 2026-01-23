Întrebat când ar urma să fie făcute nominalizările la conducerea SRI şi SIE, precum şi votul în Parlament, şeful statului a răspuns: "Sunt şanse să fie în următoarele săptămâni".



Nicuşor Dan a afirmat, de asemenea, că pentru o parte importantă dintre ambasadori schimbarea se va produce in vara acestui an.



"Sunt oameni care au făcut patru sau cinci ani de mandat şi criteriile (de selecţie a unor noi ambasadori - n.r.), evident, o să fie de profesionalism", a precizat Nicuşor Dan, la Bruxelles, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul reuniunii Consiliului European.

