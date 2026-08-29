Luptătorii din trupele speciale au „descins” în sala unde se ţine competiția pentru o demonstraţie comună alături de concurenți.

Printre polițiștii și jandarmii care au „descins” la competiția organizată în Bacău, s-a numărat și un fost boxer, care acum este luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Nu a ratat momentul și a participat la un meci demonstrativ.

Ionuţ Jitaru, fost boxer campion al României: Prima mea dragoste ringul de box este.

Pe lângă demonstrații, luptătorii din forțele speciale au discutat cu sportivii metode de antrenament.

Marius Ciocan, coordonator secţia de box CSM Bacău: Este finala Cupei României under 23. E specială pentru că în finală avem trupele speciale de la SAS pentru o demonstraţie şi brigada mobilă de jandarmi cu demonstraţie.

Sportivilor li s-a prezentat și oportunitatea unei cariere de luptător în trupele speciale.