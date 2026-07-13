Potrivit acestuia, prioritatea imediată a României rămâne asigurarea libertăţii de navigaţie şi protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră, scrie Agerpres.

''Am participat la reuniunea Coaliţiei de Voinţă, găzduită la Paris de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Discuţiile dintre membrii Coaliţiei au reconfirmat motivele pentru care Europa şi partenerii noştri, care împărtăşesc aceleaşi valori, trebuie să rămână implicaţi în construirea unui cadru solid de garanţii de securitate pentru Ucraina. Pe măsură ce avansăm cu acţiuni concrete şi o planificare coordonată, eforturile noastre comune trebuie să rămână concentrate asupra obţinerii încetării focului şi, în cele din urmă, a unei păci juste, durabile şi sustenabile'', a scris preşedintele Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook.

România pune accent pe securitatea la Marea Neagră

Potrivit şefului statului, România va continua să acţioneze ca un aliat responsabil şi un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv.

''Prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertăţii de navigaţie şi protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Investiţia în apărarea şi securitatea Ucrainei este o investiţie în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziţie de forţă'', a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Totodată, el a arătat că a pledat şi pentru acordarea unei atenţii specifice securităţii Republicii Moldova.

''În acest sens, mă bucură participarea în premieră şi aderarea începând de azi a Republicii Moldova la reuniunea Coaliţiei de Voinţă'', a mai transmis preşedintele Nicuşor Dan.

Ce este Coaliția de Voință pentru Ucraina

Coaliţia de Voinţă pentru Ucraina, format lansat în 2025 şi coordonat de Republica Franceză şi de Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, reuneşte 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanţii solide de securitate. Coaliţia urmăreşte să contribuie, după încheierea unui acord între părţile implicate în conflict, la menţinerea păcii şi la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei.

Preşedintele Nicuşor Dan se află luni şi marţi, la Paris, la invitaţia omologului Emmanuel Macron, pentru participarea la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze.