Când se spune „Hristos S-a Înălțat” și ce trebuie să răspunzi. Tradiția pe care mulți o ignoră

Din această zi, care în 2026 pică pe 21 mai, „Hristos a Înviat” este înlocuit cu „Hristos S-a Înălțat”, un salut cu o semnificație profundă în tradiția creștină. Iată cât timp se spune, de fapt, „Hristos S-a Înălțat!” și ce semnifică acest salut.

Ce înseamnă „Hristos S-a Înălțat” în tradiția creștină

Expresia „Hristos S-a Înălțat” este un salut important în tradiția creștină și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer, la 40 de zile după Înviere. Prin aceste cuvinte, credincioșii își arată credința că Hristos a biruit moartea și S-a întors la Tatăl Ceresc. În credința ortodoxă, Înălțarea Domnului are o semnificație profundă. Se spune că, prin suferința, moartea și Învierea Sa, Iisus a adus speranță oamenilor și le-a deschis calea spre viața veșnică. De aceea, atunci când oamenii spun „Hristos S-a Înălțat”, ei nu rostesc doar un salut, ci își mărturisesc pur și simplu credința.

Acest salut continuă, într-un fel, bucuria din perioada Paștelui. Așa cum oamenii spun „Hristos a Înviat!” pentru a sărbători Învierea Domnului, salutul „Hristos S-a Înălțat!” amintește că Hristos S-a ridicat la cer și rămâne alături de credincioși prin credință și prin Biserică. În tradiția românească, cele două saluturi sunt strâns legate între ele. Dacă Învierea vorbește despre victoria asupra morții, Înălțarea aduce ideea de speranță, apropiere de Dumnezeu și promisiunea vieții veșnice.

Pentru mulți credincioși, aceste cuvinte sunt și un semn de bucurie și liniște sufletească. Salutul „Hristos S-A Înălțat” amintește că viața nu se oprește doar la lumea aceasta și că omul este chemat spre ceva mai bun, spre apropierea de Dumnezeu și de valorile credinței.

Când se spune „Hristos S-a Înălțat”

Salutul „Hristos S-a Înălțat!” se folosește în perioada sărbătorii Înălțării Domnului, care are loc la 40 de zile după Paște. Sărbătoarea este celebrată întotdeauna într-o zi de joi și amintește de momentul în care Iisus Hristos S-a înălțat la cer în fața ucenicilor Săi. De obicei, credincioșii încep să folosească acest salut încă din seara de dinaintea sărbătorii, după slujba de Vecernie. Din acel moment, oamenii se salută între ei spunând „Hristos S-a Înălțat!”, iar răspunsul este „Adevărat S-A Înălțat!”.

Chiar dacă ziua principală este Joia Înălțării, salutul nu este folosit doar atunci. În multe zone din țară, oamenii continuă să îl spună și în zilele următoare, ca o continuare a bucuriei de după Paște. În biserici, în această perioadă se vorbesc și se cântă rugăciuni legate de Înălțarea Domnului. Deși salutul nu face parte oficial din slujbă, el a devenit o tradiție foarte cunoscută printre credincioși și este folosit atât în familie, cât și între prieteni sau cunoscuți.

În mod tradițional, formula „Hristos S-A Înălțat!” se spune până aproape de sărbătoarea Rusaliilor, cunoscută și ca Pogorârea Sfântului Duh. Practic, această perioadă păstrează atmosfera de sărbătoare începută la Paște și continuată prin Înălțare. În popor, sărbătoarea mai este cunoscută și sub numele de „Ispas” sau „Paștele Cailor”.