Nicuşor Dan încă nu știe ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024, care au fost anulate: ”Mai e nevoie de timp”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”în momentul acesta” nu are ”imaginea clară” a ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie a anului 2024, la alegerile prezidenţiale care au fost anulate.

”În momentul acesta, nu pot să spun că am imaginea clară faţă de ce s-a întâmplat în noiembrie. Există bineînţeles nişte investigaţii ale Parchetului. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta o să ies public, aşa cum am promis, ca să facem o imagine evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, a spus preşedintele României, miercuri seară, la postul public de televiziune, potrivit News.ro.

El a explicat faptul că, din noiembrie şi până acum, nu doar în România, dar şi în alte ţări europene există un război hibrid al Rusiei, concretizat în atacuri ciberneţice pe de o parte, iar pe de altă parte campanii masive de dezinformare.

”Avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Marei Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franţei. Toate vorbind de influenţe, de campanii întregi de dezinformare şi de slăbire a democraţiei pe care Rusia le face în fiecare din aceste ţări europene, dorind, dacă poate, nişte conduceri care să fie cumva favorabile Rusiei şi, dacă nu poate, măcar să destabilizeze democraţia din aceste state”, a subliniat şeful statului.

