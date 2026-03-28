În această perioadă, sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.

Județele afectate sunt: Caraş Severin, Gorj, Mehedinţi, Vâlcea, Alba, Cluj, Dâmboviţa, Ialomiţa, Buzău, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna, Prahova şi Ilfov.

Avertizarea hidrologilor este valabilă pe râurile din bazinele hidrografice: Arieş, Timiş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Ialomiţa, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Trotuş şi Bistriţa.

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.