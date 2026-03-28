"Nu îmi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Şi spun lucrul acesta aici, la dumneavoastră, în judeţ, în Dâmboviţa. Acest program, de nu ştiu dacă e de înarmare cât de a folosi o sumă de vreo 16 miliarde pentru industria de apărare. Eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, al treilea om în stat, vă spun că nu ştiu nimic despre acest program. În afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi, restul de 12 miliarde nu ştiu unde merg. Şi sunt bani luaţi cu împrumut, trebuie daţi înapoi tot de poporul român, nu de Ilie Bolojan sau de Miruţă", a afirmat președintele PSD.

Acesta a adăugat că e nevoie de investiţii în industria de apărare din România.

”Cine știe astăzi, în afară de o mână de oameni, unde merg aceste miliarde?”

"Şi pot să înţeleg că de unu, două, trei miliarde merge şi facem, să spunem, shopping. Dar de restul opt - nouă miliarde trebuie să investim în industria de apărare. Şi dumneavoastră aici în judeţ aveţi uzine de apărare. Cine ştie astăzi, în afară de o mână de oameni, ţinut la ascuns acest lucru, unde merg aceste miliarde? Pe care tot noi trebuie să le plătim înapoi", a susţinut Sorin Grindeanu.

Conform site-ului Ministerului Apărării Naţionale, prin adoptarea SAFE, Uniunea Europeană a stabilit un nou instrument financiar, garantat din fondurile comunitare, prin care acordă sprijin statelor membre care doresc să investească în industria de apărare prin achiziţii publice comune axate pe capabilităţile prioritare din domeniul militar, capabilităţi şi infrastructură de uz dual.

Sorin Grindeanu a participat sâmbătă, la Târgovişte, la Conferinţa Judeţeană a Ligii Aleşilor Locali Dâmboviţa. Au mai fost prezenţi miniştrii PSD Alexandru Rogobete, Florin Manole, Bogdan Ivan, Radu Marinescu, Florin Barbu, precum şi viceprim-ministrul PSD Marian Neacşu.