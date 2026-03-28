„Un camion care transporta 413.793 de unităţi din noua noastră gamă de ciocolată a fost furat în timp ce tranzita Europa”, anunţă într-un comunicat remis AFP KitKat.

Încărcătura, care cântărea aproximativ 12 tone, a dispărut săptămâna trecută în timp ce circula între instalaţii de producţie şi distribuţie, precizează societatea.

Cu o săptămână înainte de Paşte, marca a avertizat că „acest furt ar putea antrena o penurie de KitKat la raion”.

Camionul, înainte să fie furat, a plecat de la centrul din Italia şi se îndrepta către Polonia, cu intenţia de a distribui batoanele în ţările traversate.

KitKat nu a precizat unde exact a dispărut marfa.

Însă anunţă că „vehculul şi conţinutul său (rămân) de negăsit”.

„Anchete continuă în strânsă colaborare cu autorităţile locale şi parteneri din lanţul de aprovizionare”, anunţă marca.

KitKat a avertizat că batoanele de ciocolată lipsă „ar putea intra în circuite de vânzare neoficiale pe pieţele europene”.

Marca a precizat că este posibil să se ia urma produselor furate prin scanarea codurilor de bare de pe fiecare pachet.

„În caz de corespondenţă, scanerul va primi instrucţiuni clare despre modul de alertare a KitKat, care va transmite apoi aceste probe în mod adecvat”, precizează ea.