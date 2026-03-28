UPDATE: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit sâmbătă, până la ora 19:00, avertizări nowcasting de Cod galben de ninsoare şi vânt puternic în zonele de munte, la peste 1.800 m, din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Cluj.

În județul Vâlcea au fost impuse restricții de acces în zona turistică din Horezu, din cauza condițiilor meteo.

Corespondent Știrile Pro TV: În zona Rânca a nins toată noaptea și s-a depus un strat nou de zăpadă gros de până la 40 de cm și chiar un metru în zonele unde a fost viscol. Drumarii au intervenit inclusiv cu frezele ca să deblocheze șoselele. Unii dintre turiști s-au grăbit din păcate să schimbe cauciucurile de iarnă, așa că s-au trezit blocați în nămeți. Zăpadă mare e și în județul Vâlcea, unde primăria Horezu a impus măsuri temporare de restricționare a circulației rutiere pe drumul de acces spre stațiunea Vârful lui Roman, din zona "Păstrăvărie" a orașului. Acolo vizibilitatea e redusă din cauza viscolului. Se circulă în condiții de iarnă și pe DN73 în zona Fundata, unde s-a depus zăpadă pe carosabil. Codul de ninsori și viscol e valabil până luni dimineață.

Şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a anunţat că intervine.

„Ninge în zona montană din centrul tării! Utilajele de deszapezire intervin pe mai multe drumuri naţionale aflate la mare altitudine din judeţele Braşov, Sibiu şi Harghita”, au transmis reprezentanţii DRDP Braşov.

Aceştia cer şoferilor să circule cu prudenţă.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara anunţă intervenţii şi în zona sa de competenţă: ”28 martie. Primăvara în calendar, iarnă pe drum. DN 66A Câmpu lui Neag (HD)”.