Scandal de proporții în ultima zi de campanie electorală. Acuzații și plângeri penale după pozele publicate de Elena Lasconi

Patru poze postate pe Facebook de candidata USR, Elena Lasconi, au stârnit vâlvă pe finalul campaniei electorale. În ele apar candidații independenți Nicușor Dan și Victor Ponta și fostul șef al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea.

Lasconi susține că le-a primit de la un paparazzo, iar cei trei s-ar fi întâlnit în decembrie anul trecut, după anularea primului tur, într-un loc pe care nu l-a identificat nimeni. Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea au negat întâlnirea, iar cei doi candidați au depus și plângeri penale la DIICOT.

Pozele postate de Elena Lasconi, joi seară, pe pagina sa de Facebook au încins ultimele ore de campanie electorală.

Candidații independenți Nicușor Dan și Victor Ponta și fostul adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, ar fi fost surprinși ieșind separat dintr-o clădire. Lasconi susține că a primit fotografiile pe e-mail de la un presupus paparazzo, care i-ar fi spus că pozele ar fi fost surprinse în decembrie, după anularea alegerilor prezidențiale.

Elena Lasconi explică de ce a publicat pozelor

Vineri, după ora 18, Elena Lasconi a postat pe Facebook o înregistrare în care motivează de ce a făcut publice fotografiile, îi îndeamnă pe români să decidă singuri dacă sunt reale ori false și îi îndeamnă să o voteze.

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale: „Decât să ascund adevărul, mai bine pierd. Vă mărturisesc de ce am luat decizia de a publica fotografiile, adevărul e mai important pentru mine decât orice, decât orice funcție, chiar și cea de președinte al României. Tocmai de aceea, am cerut explicații pentru aceste foto. Avem candidați care au în spate orice altceva decât ceea ce spun, de asta am considerat că e important să deschid această discuție publică. Explicațiile le-am auzit cu toții, este rândul vostru să judecați dacă le credeți sau nu. Eu cred că în viața asta e mai bine să știi decât să nu știi. Înțeleg că povestea aceasta se mută acum în justiție și sunt pregătită și pentru asta. Cine face o plângere penală nu înseamnă că are și dreptate”.

Nicușor Dan a depus o plângere penală

Imediat după acuzațiile lansate de candidata USR, Nicușor Dan și Victor Ponta au negat veridicitatea fotografiilor și au anunțat că vor depune plângeri. Nicușor Dan a mers la sediul DIICOT și a solicitat și o expertiză a veridicității fotografiilor.

Nicușor Dan, candidat independent la alegerile prezidențiale: „Am formulat o plângere împotriva doamnei Lasconi pentru 3 infracțiuni: alterare de conținut informatic, fals informatic și înșelăciune. Doamna Lasconi s-a discreditat total în opinia mea. Dânsa avea obligația, dacă a primit aceste materiale, să facă o minimă verificare asupra autenticității, înainte să le arunce în spațiul public”.

Reporter: „Recunoașteți acea clădire? Vă amintiți să fi fost vreodată acolo?”

Nicușor Dan: „Am recunoscut doar un aparat de aer condiționat. M-am întâlnit cu Florian Coldea o singură dată, la o recepție unde erau o mie de persoane și am spus bună ziua, bună ziua”.

Reporter: „În ce perioadă?”

Nicușor Dan: „A fost la Ambasada Franței, la recepția de Ziua Franței și cred că a fost 2016”.

Nicușor Dan a făcut plângere și la Biroul Electoral Central, pentru a șterge postările lui Lasconi, dar BEC a respins solicitarea. Instituția a transmis că nu deține competența de a constata că imaginile care fac obiectul postărilor reclamate sunt false și nici elemente care să ducă la această concluzie.

Victor Ponta dă vina pe echipa de campanie a lui Crin Antonescu

Vizată și ea de acuzații, Victor Ponta a trimis plângerea online la DIICOT și spune că Lasconi ar fi primit pozele de la echipa de campanie a lui Crin Antonescu.

Victor Ponta, candidat independent la alegerile prezidențiale: „Această operațiune rusească a început în același moment cu votul în Diaspora”.

Reporter: „Ați fost în acel loc?”

Victor Ponta: „Nu! Niște fake-uri atât de prost executate încât ar fi trebuit eliminate într-un minut. Vă jur că nu m-am întâlnit niciodată cu Nicușor Dan într-un context privat și că nu m-am întâlnit cu Florian Coldea în ultimii ani. N-am vorbit cu Florian Coldea despre alegeri. Poza cu mine e una din 2018, dar locul nu se poate identifica pentru că a fost șters de către cei care au făcut. Cred că eu am câștigat voturi, dar cred că Nicușor Dan a câștigat și mai multe voturi. A fost pusă la punct de Bogdan Popescu și firma Kensington care se ocupă de Crin Antonescu. Ei i-au dat Elenei Lasconi aceste poze false. De altfel, Bogdan Popescu s-a ocupat de campania Elenei Lasconi, după ce aceasta a pierdut sprijinul USR”.

Firma de consultanță Kensington, care se ocupă de campania lui Crin Antonescu, a transmis că nu are nicio legătură cu pozele lansate în spațiul public de Elena Lasconi. Mai mult, compania îl va acționa în justiție pe Victor Ponta.

PSD, acuze la adresa lui Victor Ponta

Și PSD a reacționat și i-a transmis lui Ponta că va trebui să suporte consecințele juridice: „PSD nu a folosit și nici nu va folosi vreodată astfel de practici despre care vorbește, care îi sunt comune și vin din experiența domnului Victor Ponta”.

Personaj principal în pozele postate de Lasconi, fostul adjunct al SRI, Florian Coldea, a transmis că: „Nu am ce să comentez despre fotografiile apărute în spațiul public dintr-un motiv foarte simplu. Nu este nimic de comentat. Țin să precizez foarte clar că în acest context electoral nu am realizat nicio întâlnire cu vreunul dintre candidații implicați în alegerile prezidențiale”.

Și USR s-a delimitat de atacul Elenei Lasconi și consideră că „astfel de materiale, difuzate implicând numele partidului, USR, încalcă regulile unei competiții corecte și depășesc limitele jocului democratic.”

În octombrie, anul trecut, Elena Lasconi a postat tot pe Facebook două fotografii în care apăreau pe rând Mircea Geoană, pe atunci candidat la prezidențiale, și omul de afaceri israelian Tal Hanan, acuzat că ar fi manipulat alegerile din peste 30 de țări. Lasconi l-a acuzat atunci pe Geoană că ar fi apelat la Tal Hanan pentru a-l ajuta în campania electorală. Geoană a negat acuzațiile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: