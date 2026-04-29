”În linii mari, SAFE are 16 miliarde. Din cele 16 miliarde, 4 sunt pe autostrăzi şi aici contractele sunt deja semnate şi practic e o formalitate pentru ca, până la 31 mai, să facem toate formalităţile, toată birocraţia necesară. Cele 9 miliarde de ieri dau timp până la 31 mai Ministerului Apărării să facă de asemenea toată procedura de contractare şi săptămâna viitoare, pentru restul de 3 miliarde, urmează să vină Ministerul de Interne în Parlament, astfel încât să se întâmple acelaşi lucru, Comisiile de apărare să avizeze şi apoi Ministerul de Interne şi alte instituţii să facă procedura de contractare”, a spus preşedintele Nicuşor Dan la Dubrovnik.

”Eu cred că pe SAFE stăm extrem de bine în momentul ăsta. Bineînţeles, mai e o muncă de făcut la nivel ministerial, dar sunt extrem de optimist că o să terminăm cu bine, până la 31 mai”, a spus președintele.

Preşedintele a menţionat că, în ceea ce priveşte PNRR-ul, ministrul Pîslaru a prezentat recent stadiul măsurilor și există poziții care sunt ”ușor diferite” între partidele politice pe fondul a ”două-trei legi”.

”În ceea ce privește PNRR-ul, aici, ministrul Pîslaru a venit în discuția liderilor și a spus care este stadiul măsurilor, pentru că sunt măsuri legislative care sunt de luat și sunt măsuri guvernamentale care sunt de luat și care - iar unele chiar de ordin ministerial - și cele pe care am discutat au fost cele legislative, și aici sunt de ordinul 10-12 legi care trebuie adoptate până la 31 august. Pe faptul că trebuie să le adoptăm, există consens.

Pe două, trei dintre ele există poziții pe fondul acestor două-trei legi, există poziții care sunt ușor diferite între partidele politice, însă repet, e nevoie de o dezbatere. Dacă e nevoie de prezența mea, voi fi acolo pentru a media. Există voință din partea tuturor ca aceste legi să fie trecute de Parlament într-o formă sau alta.”, a mai spus Nicușor Dan.