Nicușor Dan, despre George Simion: ”O cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a afirmat, luni, că România are de ales în turul 2 din 18 mai 2025 între două opțiuni ”care sunt diametral opuse: o direcție pro-occidentală versus o direcție anti-occidentală”.

Dan declarat, într-o conferință de presă, că George Simion - contracandidatul său - reprezintă ”o direcție de izolaționism economic care a fost încercat fără succes în mai multe locuri”.

”O direcție de libertate economică și de prosperitate economică, față de o direcție de izolaționism economic care a fost încercat fără succes în mai multe locuri și mai ales opțiunea între o cultură a înțelepciunii și a dialogului, față de o cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist.

Dar am speranța puternică, pentru că societatea românească are resursele interioare pentru a face alegerea corectă. Alegerea înțeleaptă la alegerile din 18 mai România are niște repere în zona economică, în zona culturală, în zona asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit.

Și aceștia sunt cei care să ducă societatea în direcția corectă. Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste 2 săptămâni pentru acei români care au dovedit că au reușit, să lase spațiu mediatic pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie. Și eu sunt foarte, foarte optimist că românii vor face alegerea corectă în 18 mai.”, a spus Nicușor Dan.

