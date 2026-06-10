



Președintele a susținut o declarație de presă de doar aproximativ 2:30 minute.

„În urmă cu câteva zile, am desemnat un prim-ministru, care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este, unu, să păstrez direcția prooccidentală a României și, doi, să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta şi sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat? Am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog şi atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare, în cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate şi până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția”, a transmis Nicușor Dan.

Declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan vine la finalul discuţiilor pe care Eugen Tomac le-a avut cu partidele parlamentare.

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat, miercuri, că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere Parlamentului, el arătând că este extrem de hotărât să meargă pe această linie pe care şi-a asumat-o.

Tomac a mai spus că îi va prezenta preşedintelui concluziile discuţiilor cu partidele.

Surse politice au transmis pentru Știrile PRO TV au precizat că Nicușor Dan nu îi va retrage mandatul lui Eugen Tomac, iar președintele va îndemna partidele să voteze Guvernul.