Povestea a șocat comunitatea locală și readuce în prim-plan discuția privind siguranța minorilor în spațiile publice. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Faptele s-au petrecut în luna iulie, într-un magazin din Cluj, dar fetița abia acum și-a făcut curaj să vorbească. Iar cazul demonstrează că, în ciuda camerelor de supraveghere și a fluxului constant de oameni, minorii sunt vulnerabili în aglomerările urbane.

Conform unor surse din anchetă, suspectul ar fi chiar unul dintre administratorii magazinului. Fetița locuiește în apropiere și trecea adesea pe acolo. Potrivit anchetatorilor, individul a agresat-o sexual de două ori, la distanță de câteva zile.

Corespondent PROTV: „În timpul unei astfel de vizite, când fata în vârstă de 13 ani a intrat în magazin ca să facă unele cumpărături, individul ar fi început să vorbească cu ea, apoi ar fi luat-o în brațe și a atins-o în zonele intime, susțin anchetatorii.”

Faptele s-au repetat la câteva zile distanță. Individul a fost arestat, iar anchetatorii au făcut percheziții și au verificat inclusiv camerele de supraveghere din magazin. Suspectul este acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor. Comunitatea din zonă este șocată și profund revoltată.

Femeie: „E patronul de la magazin, nu îmi vine să cred. La vârsta lui, are copii, nepoți. Fetița e deșteaptă, frumoasă.”

Potrivit psihologilor, mărturisirea târzie a fetiței reflectă mecanismul psihologic de blocaj și frică prin care trec minorii victime ale abuzurilor, care au nevoie de timp pentru a procesa trauma, înainte de a cere ajutor.

Matei Neagoe, psihoterapeut: „Se confruntă cu rușine sau stigma asociată de a fi victimă a unei astfel de situații. O traumă, evident provoacă un blocaj acolo. Poate influența somnul, nu se odihnește, e o arie mai largă la care să fim atenți, apar semnele astea”.

În acest caz a fost sesizată și Protecția Copilului, iar copila urmează să treacă printr-un program de consiliere psihologică.

Suspectul arestat nu a putut fi contactat pentru a comenta acuzațiile. Echipa Știrilor PRO TV a încercat să obțină un punct de vedere de la celălalt administrator al societății comerciale. Însă, la scurt timp după discuția purtată cu o angajată, magazinul a fost închis brusc, iar pe ușă a apărut mesajul "închis permanent".