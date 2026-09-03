Compania ABB a fost selectată de contractorul de servicii de inginerie, achiziţii şi construcţie (EPC), Ansaldo Nucleare, pentru modernizarea sistemelor de control şi siguranţă ale Unităţii 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, sprijinind astfel funcţionarea pe termen lung a uneia dintre principalele surse de energie cu emisii reduse de carbon ale României.

Cernavodă operează în prezent două unităţi nucleare CANDU-6, Unitatea 1 fiind în funcţiune din 1996, iar Unitatea 2 din 2007. Sistemele ABB funcţionează la Unitatea 2 de la Cernavodă din 2007.

„Proiectul va înlocui sistemele existente cu ABB Ability System 800xA, acoperind sistemul de control distribuit, sistemul de oprire de urgenţă aplicabil funcţiilor de Categorie B şi C, precum şi soluţii de securitate cibernetică, inclusiv inginerie şi testare. Domeniul de activitate al ABB include, de asemenea, funcţiile de Categorie A ale generatoarelor diesel de rezervă, realizate printr-o îmbinare de echipamente convenţionale cu cablare fixă", se arată în comunicat.

Din 1996 până în prezent, exploatarea Unității 1 a dus la evitarea a 140 de milioane de tone de CO2 în atmosferă, a livrat în siguranță peste 145 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%.

Unitatea 1 funcționează din 1996

Unitatea 1 a reprezentat, de asemenea, modelul de referință pentru Unitatea 2 și, împreună, au plasat, în mod constant, România pe primul loc în clasamentul mondial în funcție de factorul de capacitate.

În prezent, România continuă să ocupe prima poziție la nivel internațional, cu un factor de capacitate mediu de peste 92% de la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2, reconfirmând performanța României în industria nucleară la nivel de excelență.

Pe fondul creşterii cererii de energie, International Energy Agency (IEA) afirmă că sursele regenerabile variabile, precum energia solară şi eoliană, nu pot asigura singure stabilitatea, accesibilitatea şi securitatea producţiei de energie.

În 2025, energia nucleară a rămas a doua cea mai mare sursă mondială de electricitate cu emisii reduse, după energia hidroelectrică, furnizând o putere de bază constantă care completează sursele regenerabile.

„Pentru a ajuta la satisfacerea cererii de energie, modernizarea sistemelor critice de control şi siguranţă este esenţială pentru fiabilitatea şi producţia pe termen lung a centralelor nucleare. Acest proiect sprijină livrarea continuă a unei energii fiabile, cu emisii reduse de carbon, ca parte a unui sistem energetic stabil şi rezilient în România. Prin combinarea automatizării avansate cu soluţii integrate de securitate cibernetică, ABB facilitează continuarea funcţionării sigure şi eficiente a acestei unităţi", a afirmat, la rândul său, preşedintele diviziei Energy Industries a ABB, Per Erik Holsten.

ABB este lider global de tehnologie în electrificare şi automatizare, permiţând un viitor mai sustenabil şi mai eficient din punct de vedere al resurselor.