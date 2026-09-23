Pe parcursul zilei vor fi înnorări și averse pe la munte, în Maramureș, Transilvania și Moldova. În rest, predomină vremea frumoasă, iar vântul va fi mai insistent în sud-vestul și în estul României.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă și doar în zona litoralului vedem puțin soarele. Apar și câțiva stropi de ploaie, iar vântul are unele porniri pe parcursul zilei. Maximele, comparabile cu cele de ieri, ajung la 21 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim vreme schimbătoare și poate câteva ploi slabe. Vântul ajunge la viteze de până la 45 km/h, iar la amiază se ating 21 de grade la Buzău.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță mulți nori și averse care pot să lase în urmă cantități mai însemnate de apă. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar vântul va fi mai insistent. Se încălzește ușor. Maximele se vor situa între 15 grade la Suceava și Piatra Neamț și 18 grade la Iași și Bacău.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, norii vor fi numeroși, o să plouă și se pot acumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 18 grade.

Se mai încălzește și în ținuturile vestice. Se ating 20 de grade la Timișoara și Arad, pe unde predomină vremea frumoasă. În rest, vor fi mai multe perioade cu înnorări și averse.

În Transilvania, acum dimineață, este cam rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Mai târziu, norii se înmulțesc, o să plouă și pe aici, iar în zonele înalte de munte apar precipitații slabe mixte. La amiază vor fi cel mult 17 grade în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță soare și vreme plăcută. Doar pe la munte o să plouă din când în când. Vântul ajunge la viteze de 45 km/h și după prânz vor fi în jur de 22 de grade.

Și în ținuturile sudice se mai adună norii și este posibil să plouă slab, pe spații restrânse. Apare și soarele pe parcursul zilei, iar vântul devine mai insistent.

Vremea în București

În București avem o zi cu vreme rece, înnorări și câteva ploi slabe. După prânz se vor înregistra în jur de 21 de grade, iar vântul va mai avea unele intensificări pe parcursul zilei.

Joi, vremea se îmbunătățește. Se arată soarele, iar temperaturile cresc ușor. Maxima va ajunge la 23 de grade.

Vineri se anunță încă o zi frumoasă, cu soare și un vânt ceva mai activ. Se mai încălzește puțin, iar la amiază se vor atinge 24 de grade.

Sâmbătă, valorile termice se vor situa ușor sub normalul perioadei. Maxima va ajunge la 21 de grade. Avem soare și vreme destul de bună, dar mai apar câțiva nori și este posibil să picure puțin. Vântul va sufla slab, iar în noaptea de sâmbătă spre duminică minima va ajunge la 11 grade.

Vremea la munte

La munte vin averse slabe în nordul Carpaților Orientali, iar la altitudini de peste 1.800 de metri apar precipitații slabe mixte. Vântul crește în intensitate și cele mai mari viteze, de 50...70 km/h, se vor atinge în zonele de creastă. Temperaturile din stațiuni rămân scăzute, chiar dacă se mai încălzește puțin.

Joi o să mai plouă slab, mai ales în nordul Orientalilor, iar la altitudini mari o să fie puțină lapoviță. În celelalte masive se arată soarele, iar vântul prinde putere în zonele înalte, cu rafale de 50...70 km/h.

Vineri se mai adună norii și o să mai plouă slab în unele zone. Vântul rămâne ceva mai activ.

Sâmbătă predomină vremea frumoasă, însă dimineața și noaptea mai sunt condiții de ceață. Atmosfera va fi însorită, dar mai sunt ceva înnorări pe parcursul zilei și nu este exclus să vină 2-3 stropi de ploaie, pe suprafețe mici.