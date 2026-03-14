"Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina eşuată s-a implicat de facto în război şi, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o ţintă legitimă pentru Iran", a spus el pe X.

Vineri, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Reza Pahlavi (oponent şi rezident în exil), fiul şahului, cu care a discutat situaţia din Iran şi ceea ce a calificat drept "operaţiunea SUA împotriva regimului terorist".

În apariţia lor comună, liderul de la Kiev a amintit că Ucraina a trimis echipe de experţi în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită pentru a-şi împărtăşi experienţa în ceea ce priveşte doborârea dronelor iraniene "Shahed".

Preşedintele Zelenski a afirmat că conducerea statului iranian a suferit "pierderi semnificative" şi a făcut apel la o mai mare protecţie pentru poporul iranian, pentru ca acesta să îşi poată decide destinul fără ca regimul de la Teheran să profite de situaţia actuală.

De asemenea, a pledat pentru mai multă presiune internaţională şi eforturi comune pentru atingerea acestor scopuri şi şi-a exprimat dorinţa de a vedea "un Iran liber" care să nu colaboreze cu Rusia şi să nu destabilizeze Orientul Mijlociu, Europa şi lumea, şi a mulţumit sprijinului prinţului moştenitor pentru suveranitatea Ucrainei. 