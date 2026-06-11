Nici Adrian Papahagi nu îl mai vrea pe Eugen Tomac: ”Nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, el spune că nu vrea să facă parte dintr-un ”conflict politic și instituțional”.

Numele lui Adrian Papahagi a fost vehiculat ca o viitoare propunere de ministru al Culturii într-un Guvern condus de Eugen Tomac. El este profesor la Facultatea de Litere de la UBB, Cluj-Napoca, și unul dintre fondatorii Partidului Mișcarea Populară, condus până acum câteva zile de Eugen Tomac.

Acum, el spune că lupta politică a partidelor și planurile lor electorale ”sunt legitime”, dar că nu vrea să fie ”prins la mijloc” între o tabără pe care ”o simpatizează, dar care azi e divizată”, și una pe care a ”combătut-o mereu”.

De asemenea, Papahagi mai precizează faptul că l-a anunțat pe premierul desemnat, Eugen Tomac, despre această decizie, precizând în finalul mesajului său că, ”zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni”.

Mesajul complet al lui Adrian Papahagi :

”La rugămintea premierului desemnat, Eugen Tomac, am acceptat în principiu să fac parte, ca ministru al culturii, dintr-un guvern tehnocrat, iar numele meu a circulat public. Nu am confirmat și nu am dezmințit public, nu am comentat nimic în aceste zile, din loialitate față de premierul desemnat, cu care am o lungă relație de colegialitate, și care a fost mereu onest cu mine (lucru rar în politică). Nu am dorit să afectez prin declarații mai încinse negocierile pentru sprijinul parlamentar al noului guvern și am vrut să las până în ultima clipă totală libertate premierului desemnat în configurarea echipei guvernamentale.

Nu mai sunt de peste un deceniu în logică politică, nu doresc să mai fac politică activă de partid. Am acceptat un potențial rol într-un guvern tehnic, în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese negociat în luna de consultări dintre președinte și partide, și că partidele, incapabile să ofere o majoritate pentru un guvern politic, erau pregătite să accepte această soluție oferită de președintele Nicușor Dan.

Speram să pot face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuiam scurt, alături de oameni perfect onorabili ca Sorin Costreie, cu care fusesem coleg la NEC, sau Eugen Tomac, alături de care fondasem PMP.

Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul "Temelii culturale" (în special aș fi sprijinit draga mea Biblioteca Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.

În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc. Lupta politică a partidelor și planurile lor electorale sunt legitime, dar nu doresc să fiu prins la mijloc între o tabără pe care o simpatizez, dar care azi e divizată, și una pe care am combătut-o mereu. Am avut o convorbire cu premierul desemnat în acest sens.

Rămân așadar un simplu universitar și cetățean interesat de viața cetății, liber în exprimare. Zilele care au trecut mi-au confirmat calitatea umană a lui Eugen Tomac și mi-au revelat destui falși prieteni. Îi urez deci succes premierului desemnat în sarcina extrem de grea care i-a fost încredințată”.