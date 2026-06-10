Mai exact, Eugen Tomac ar fi găsit două persoane care au acceptat propunerea sa de a gestiona două ministere-cheie. Astfel, Tiberiu Trifan, consulul României la Madrid, ar urma să primească Ministerul Afacerilor Interne, asta după ce în timpul cabinetului Cioloș a fost secretar de stat în această instituție.

Pe lângă MAI, Tomac ar fi stabilit cine va gestiona Economia, ministerul și un post de vicepremier fără portofoliu urmând să ajungă la Valeriu Nistor, mai arată sursele politice.

Marți seară, unele surse apropiate de discuțiile legate de formarea guvernului Tomac explicau că Florin Duma ar urma să preia portofoliul Economiei, iar Carmen Moraru, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Radu Burnete exclude participarea în guvernul Tomac

Consilierul prezidențial Radu Burnete a exclus varianta în care el ar urma să facă parte din cabinetul Tomac, explicând faptul că proximitatea față de Nicușor Dan l-a transformat într-un „candidat natural” pentru o poziție în cabinetul care urmează să ajungă în fața Parlamentului

„Președintele României a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern. Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de Președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația Președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”, a scris consilierul prezidențial miercuri seară.

Cine ar mai putea face parte din guvernul Tomac

Marți seară, Eugen Tomac a prezentat echipa cu care vrea să se prezinte în fața Parlamentului. Cabinetul pe care îl propune va avea trei vicepremieri: unul pentru Digitalizare, unul pentru Educaţie şi altul pentru Economie.

Tomac a afirmat că din Cabinetul său vor face parte Sorin Costreie la Ministerul Educaţiei, ambasadorul României la NATO, Dănuţ Nicolaescu va fi ministrul Apărării, secretarul de stat Luca Niculescu va fi la Ministerul Afacerilor Externe, iar sociologul Vladimir Ionaş, la Ministerul Dezvoltării, conform News.ro.

Luni seară, după prima zi a negocierilor, sursele Știrilor ProTV susțineau că pentru Dezvoltare ar putea fi propus sociologul Vladimir Ionaș, care lucrează la Avangarde, institutul de sondare și cercetare sociologică, fost consilier al premierului Grindeanu. De asemenea, sursele mai arătau că Agricultura ar putea ajunge la Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice din București. Acesta a mai fost secretar în acest minister în guvernele Năstase și Tăriceanu.

Pentru portofoliul Energiei era luat în calcul Sorin Elisei, acum director general la Ministerul Energiei și membru al Consiliului de Supraveghere la OMV Petrom.

La Transporturi, propunerea ar fi Ionuț Mașala, director general adjunct economic la CNAIR, unde lucrează de peste 15 ani. Munca ar putea ajunge la avocata Diana Morar, deputat PNL în fosta legislatură, care a trecut apoi la Forța Dreptei, partidul lui Ludovic Orban.

La Ministerul Educației favorit era Sorin Costreie, consilier prezidențial și profesor la Facultatea de Filosofie a Universității din București. În trecut a fost consilier de stat pentru trei premieri. La Mediu era vehiculat numele lui Teodor Dulceață, în prezent secretar general adjunct în minister și finul fostei europarlamentare ALDE, Norica Nicolai. La Cultură ministru ar putea fi Adrian Papahagi, profesor la Facultatea de Litere de la UBB, Cluj-Napoca, și unul dintre fondatorii Partidului Mișcarea Populară, condus până acum câteva zile de Eugen Tomac.