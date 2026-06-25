El mai spune că acest lucru i-ar lăsa „fără speranță și fără reprezentare politică” pe toți românii care cred în „democrație, drepturi și libertăți, integritate și competență în viața publică, în reforme profunde și în orientarea pro-europeană”.

Orban este de părere că cele două partide trebuie să susțină, în continuare, propunerea unui Guvern minoritar PNL, USR, UDMR, iar dacă președintele Nicușor Dan îl desemnează pe Sorin Grindeanu premier, să-l lase pe acesta să caute majoritate, fără parlamentarii PNL și ai USR.

'PNL și USR au fost partidele corecte din coaliție, care au fost trădate de PSD. PSD s-a aliat fără nicio jenă cu AUR și a dărâmat Guvernul din care făcea parte. Ambele partide au hotărât și înainte de moțiunea de cenzură și după că nu mai colaborează cu PSD la guvernare și că nu vor vota cu niciun Guvern în care este PSD sau care este sprijinit de PSD. Cum să voteze un Guvern monocolor PSD, condus de trădătorul șef Grindeanu? Ideea că votezi învestirea Guvernului, după care treci în opoziție, este iluzorie', a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Potrivit acestuia, un partid care votează învestirea unui Guvern răspunde politic pentru toate măsurile, deciziile și acțiunile publice ale Guvernului respectiv.

'Singurul partid care va rămâne în opoziție în percepția publică va fi AUR, care va capitaliza politic și electoral toate nemulțumirile oamenilor provocate de acțiunea guvernamentală și va deveni și mai periculos decât este astăzi', a susținut Orban.

El a apreciat că, 'odată instalat, Guvernul PSD va face tot ce este posibil să își asigure o majoritate parlamentară, care să îl protejeze de o eventuală demitere prin moțiune de cenzură și care să îi permită adoptarea legilor și fără susținerea partidelor care au votat învestirea Guvernului și cu siguranță va căuta și va obține susținere din zona partidelor și grupurilor parlamentare naționaliste, făcând cedări de la linia democratică pro-europeană'.

Orban mai susține că, imediat după instalare, PSD va căuta să distrugă PNL și USR, să elimine orice urme ale celor două partide din administrație, să le condiționeze politic aleșilor locali ai celor două partide rezolvarea oricărei probleme care ține de Guvern.

'PSD va potența fracțiunea trădătoare din PNL și îi va ajuta pe puciști să rupă cât mai mult din PNL. Liderii PNL și USR trebuie să fie atenți și la extragerea lui Nicușor Dan de la asumarea oricărei răspunderi politice în privința desemnării lui Grindeanu ca premier. Toată vina va cădea pe umerii PNL și USR', a susținut Orban.

El le-a sugerat liderilor PNL și USR să facă un 'sondaj telefonic rapid' pentru a afla care este părerea simpatizanților PNL și USR cu privire la eventuala susținere a unui Guvern PSD și a face doar ceea ce dorește electoratul celor două formațiuni.

'Eu vă garantez că peste 95% din electoratul PNL și USR este împotriva susținerii de către cele două partide a unui Guvern PSD. Soluția este simplă. Continuați să susțineți propunerea unui Guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Dacă președintele Dan îl desemnează pe Grindeanu, lăsați-l să caute majoritate, fără parlamentarii PNL și USR. Dacă nu va reuși, așa cum s-a întâmplat și la precedentele două desemnări, Nicușor Dan nu va avea ce să facă decât să desemneze candidatul propus de PNL, USR și UDMR', a arătat Orban.

Nicușor Dan: Varianta unui guvern minoritar prinde contur, procesul trebuie accelerat

Marți, după consultările cu partidele, președintele Nicușor Dan a declarat că varianta care pare să se contureze este cea a unui Guvern minoritar, iar procesul de formare trebuie să fie 'accelerat'.

El a invitat partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și, ulterior, să facă propuneri pentru formula de Guvern minoritar, susținut în concordanță cu acest acord.

Biroul Permanent Național al PSD a decis miercuri, în unanimitate, ca partidul să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier.

Conform unor surse politice, președintele PNL, Ilie Bolojan, liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, au discutat miercuri despre formarea unui Guvern minoritar și o propunere de premier.