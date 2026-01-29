Moment hilar în Consiliul Local Brăila. Un consilier PNL, aflat la al șaptelea mandat, a grăbit jurământul. Care a fost cauza
Scene hilare în ședința Consiliului Local al municipiului Brăila. În momentul depunerii jurământului, un consilier local cu experiență a trecut peste propria prezentare într-un mod cum nu se poate mai original.
Consilierul local PNL nu este lipsit de experiență. Este la al 7-lea jurământ depus în vederea învestirii în funcția de consilier local.
În ultimii 30 de ani a ocupat această funcție cu scurte perioade de întrerupere. Contactat de reporterul PROTV, bărbatul a explicat ca a încercat să scurteze cât mai mult momentul pentru ca e răcit și nu se simțea bine.
