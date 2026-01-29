Consilierul local PNL nu este lipsit de experiență. Este la al 7-lea jurământ depus în vederea învestirii în funcția de consilier local.

În ultimii 30 de ani a ocupat această funcție cu scurte perioade de întrerupere. Contactat de reporterul PROTV, bărbatul a explicat ca a încercat să scurteze cât mai mult momentul pentru ca e răcit și nu se simțea bine.





