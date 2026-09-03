Conferinţa se va desfăşura la Chişinău, în Republica Moldova, conform Agerpres.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, la eveniment vor participa preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, precum şi reprezentanţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ai Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi ai UNICEF.

Mirabela Grădinaru a prezidat mai multe evenimente găzduite la Palatul Cotroceni ce reunesc experţi pe diferite teme relevante pentru societate, inclusiv siguranţa online pentru tineri şi adicţiile din rândul acestora.