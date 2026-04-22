„N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat şi-a prezentat poziţia. A fost una rezultată democratic din voinţa membrilor noştri în cadrul unei consultări foarte largi. (...) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluţii necesită foarte multă înţelepciune, însă, încă o dată, trebuie înţeles şi punctul de vedere al PSD. Doreşte să fie respectat. Este partidul cel mai mare din această coaliţie. Nu a spus niciodată că se derobează de responsabilitatea guvernării, nu a spus niciodată că nu-şi asumă reformele convenite prin programul de guvernare, a spus însă că, atât timp cât are o identitate politică şi în programul de guvernare au fost reţinute câteva idei şi direcţii de acţiune specifice Partidului Social Democrat, ar trebui şi ele să fie respectate”, a afirmat Marinescu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că s-a purtat o discuţie în forul intern al partidului şi mai urmează altele.

Potrivit unor surse social-democrate, Biroul Permanent Naţional se va reuni într-o şedinţă online miercuri, la ora 14:00, în care se vor stabili paşii pe care urmează să îi facă atât miniştrii partidului, cât şi conducerea centrală.

Miniștrii PSD ar urma să își depună demisiile miercuri seară sau joi dimineață, au precizat surse pentru Știrile PRO TV, după ce PSD a votat luni seară în proporție covârșitoare pentru ieșirea din Guvernul Ilie Bolojan și a declanșat astfel oficial criza politică în România.