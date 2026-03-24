Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să poarte bodycam. Ministrul Diana Buzoianu: "Adică normalitate"

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că a fost pus ”în transparenţă” ordinul de ministru prin care se ”stabileşte clar” obligaţia pentru comisarii Gărzii de Mediu să folosească bodycam-uri în toate acţiunile de control.

Cristian Matei

”Ce problemă rezolvă acest ordin? În primul rând, asigură protecția reală a comisarilor aflați pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere și va putea fi probă în instanță. În al doilea rând, previne acte de corupție. Adică normalitate. Și corectitudine.”, a transmis ministrul Mediului.

În noiembrie 2025, fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat că la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului. El a susținut că a primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

Berceanu a menţionat că, ulterior acestei întâlniri, a informat organele competente şi a colaborat cu autorităţile.

Dronele din dotarea Gărzii de Mediu se dovedesc, încă o dată, foarte utile. Cu ajutorul lor, în Bihor, a fost surprins un buldozer care — spun comisarii — îngropa gunoaiele aruncate la marginea drumului.

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, ar fi martorul denunțător în dosarul DNA privindu-l pe fostul senator PSD Marius Ovidiu Isăilă care oferea un milion de euro șpagă ministrului Apărării pentru contracte la MApN.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a solicitat Gărzii Naţional de Mediu (GNM) să demareze controale la toate gropile de gunoi din ţară, "pentru a se preveni evenimente similare celor de la groapa de gunoi din Aninoasa".

Poliţiştii fac, marţi, 83 de percheziţii în Bucureşti şi în 13 judeţe, într-un dosar privind infracţiuni economice în domeniul gestionării deşeurilor. 

