Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să poarte bodycam. Ministrul Diana Buzoianu: ”Adică normalitate”

”Ce problemă rezolvă acest ordin? În primul rând, asigură protecția reală a comisarilor aflați pe teren pentru că orice agresiune va fi surprinsă de camere și va putea fi probă în instanță. În al doilea rând, previne acte de corupție. Adică normalitate. Și corectitudine.”, a transmis ministrul Mediului.

Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, denunțător în dosarul fostului senator PSD care oferea 1 mil. euro șpagă

În noiembrie 2025, fostul şef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu a declarat că la începutul lunii septembrie a fost invitat la o întâlnire desfăşurată într-un spaţiu public, sub pretextul oferirii de consultanţă pentru un proiect în domeniul protecţiei mediului. El a susținut că a primit o propunere de participare la o schemă de afaceri ce viza industria de armament.

Berceanu a menţionat că, ulterior acestei întâlniri, a informat organele competente şi a colaborat cu autorităţile.