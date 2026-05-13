Aliații de pe flancul estic și nordic al NATO, cu excepția Ungariei, au semnat, la final, o declarație comună prin care se angajează să contribuie mai mult la securitatea euro-atlantică și să sprijine Ucraina.

Prezent la eveniment, Volodimir Zelenski le-a spus liderilor că NATO trebuie să arate că este o alianță puternică și speră că sfârșitul războiului din țara sa este aproape.

Președintele Nicușor Dan a punctat în fața oaspeților că summitul are loc într-un moment complicat. Mesajul României a fost că europenii trebuie să contribuie mai mult la forța NATO, ca să compenseze diminuarea prezenței în Europa a Statelor Unite.

Nicușor Dan, președintele României: „Tema a fost securitatea transatlantică, pentru securitatea Europei, relația transatlantică este foarte importantă. Am hotărât Respectarea angajamentelor de creștere a cheltuielilor, transformarea în capabilități. Și partajarea responsabilității între țările Europene și SUA”.

Aliații s-au angajat prin declarația comună să continue să își respecte angajamentul de a crește cheltuielile de apărare la 5% și să construiască.

„NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective. Obiectivul nostru strategic principal este să oferim mai mult pentru securitatea euroatlantică”.

În text, liderii au menționat că Rusia este și va rămâne cea mai mare amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Nu putem lăsa garda jos. Înseamnă că armata trebuie să aibă resursele necesare, capabilitățile necesare, trebuie să cheltuiască mai mult”.

Sprijinul pentru Ucraina va rămâne neclintit. Volodimir Zelenski a declarat că țara sa depinde de sprijinul financiar european.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Acestea sunt elementele fundamentale ale securității noastre comune, să ne asigurăm că Rusia este împiedicată să mai declare război împotriva oricăruia dintre noi”.

Declarația a fost semnată de toate țările prezente la summit cu excepția Ungariei, care „dorește să își exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”.

Administrația Prezidențială de la noi a precizat că mesajul delegației Ungariei este unul pozitiv și reprezintă un pas înainte față de poziția anterioară a țării.

Ungaria a fost reprezentata la eveniment de ambasadorul acreditat la București, iar Bulgaria de reprezentantul țării la NATO care are rang tot de ambasador.

Următorul summit B9 va avea loc în Polonia.