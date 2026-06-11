"Autodenunţ: subsemnata, Gheorghiu Oana-Clara, declar pe proprie răspundere că sunt vinovată de "decredibilizarea justiţiei" (aşa cum susţine CSM-ul) pentru că mi-am permis să afirm că pensiile speciale ale magistraţilor reprezintă un privilegiu care trebuie eliminat. Da, este adevărat, consider că România nu îşi mai permite să aibă pensionari speciali, din magistratură ori alt domeniu, care să se retragă din activitate la 48-50 de ani", spune Gheorghiu.

Vicepremierul interimar arată că a constatat că a ajuns pe lista neagră a Consiliului Superior al Magistraturii, alături de alţi oameni şi entităţi.

"Ca să fie cât se poate de clar: ca simplu cetăţean, am fost în stradă şi am militat pentru o justiţie independentă, corectă, dreaptă. Am crezut atunci şi cred şi acum că magistraţii trebuie plătiţi bine. Chiar foarte bine! Un judecător corect, independent, care rezistă presiunilor politice şi pecuniare, merită un salariu care să îl pună la adăpost de orice tentaţie. Însă pensionarea la 48-50 de ani, cu pensii de câteva ori mai mari decât salariul mediu pe economie, nu este un instrument al independenţei judiciare", menţionează Oana Gheorghiu, ea precizând că este un privilegiu, şi privilegiile nu fac justiţia mai dreaptă, ci o izolează de societatea pe care ar trebui să o slujească.

"Regret cu sinceritate dacă există magistraţi care s-au simţit "decredibilizaţi" ca urmare a afirmaţiilor mele, însă nu pot să nu constat, în acelaşi timp, că apar tot mai multe voci din magistratură care spun că nu au fost consultaţi şi nu au votat raportul de 70 de pagini al CSM-ului. Chiar şi aşa, este regretabil că cei aflaţi la conducerea CSM au adoptat această atitudine publică", mai spune ea.

Oana Gheorghiu subliniază că judecătorii merită independenţă reală şi salarii care să garanteze acest lucru, dar în egală măsură, atunci când există privilegii ori beneficii nejustificate, crede că fiecare cetăţean are tot dreptul să îşi exprime opinia neîngrădit.

"Nicio instituţie dintr-o democraţie nu are dreptul să fie la adăpost de critică. Nici măcar cea care împarte dreptatea", mai spune Oana Gheorghiu.

Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a constatat existenţa unui "atac fără precedent" la adresa independenţei justiţiei, susţinând că "acţiunile de denigrare nu au urmărit îmbunătăţirea actului de justiţie, ci au avut ca efect promovarea unor schimbări impuse în privinţa regulilor şi a persoanelor în funcţii-cheie".

Totodată, judecătorii au susţinut că sistemul judiciar a fost supus unor "manifestări explicite de ostilitate" din partea unor exponenţi ai factorului politic.

În Raportul CSM, Oana Gheorghiu este citată cu următoarea declaraţie: "România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente".