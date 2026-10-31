Fost ministru USR al Apărării Naționale, Moșteanu a transmis un mesaj de mobilizare și „curaj” colegilor de partid, sâmbătă, în cadrul Congresului USR desfășurat la Timișoara.

El a demisionat acum un an de la conducerea Ministerului Apărării pe fondul unor informații contradictorii din CV privind studiile sale superioare. Acum a subliniat că PSD și partidele așa-zise extremiste încearcă să inhibe USR prin atacuri atât pe stradă, cât și în mediul online.

„Au pus tot felul de etichete pe noi, fie pe stradă, fie în social media, să ne sperie, să ne facă să nu mai vorbim atât de mult, poate să nu mai comentăm atât de mult. Cine? Ei? Unii care şi-au făcut un idol dintr-unul cu pantaloni roşii care recită din desene animate. Haide să nu le permitem asta!”, a declarat fostul ministru, cu referire clară la Călin Georgescu.

În discursul său, Ionuț Moșteanu a pledat pentru redobândirea mândriei și a curajului care au marcat începuturile Uniunii, acum un deceniu. „Eu sunt mândru că sunt USR-ist. Aici suntem cea mai frumoasă echipă din politica românească din ultimii 37 de ani şi vreau să fiţi mândri de asta. Mai discutăm, mai avem idei în contradictoriu, e foarte normal, e foarte firesc, însă dincolo de dezbateri şi de aceste contradicţii din când în când mergem în continuare la drum, umăr la umăr ca o singură echipă. Şi ştiu, au fost nişte ani la început când aveam foarte mult curaj şi parcă s-a pierdut un pic din curajul ăsta şi miza mea şi a fiecăruia dintre voi este să ne redobândim acest curaj, această mândrie pe care au încercat să ne-o inhibe cei de la PSD şi cei de la partidele extremiste”, a afirmat el.

Potrivit lui Moșteanu, formațiunea a acumulat, în cei zece ani de la înființare, o experiență valoroasă, care completează entuziasmul inițial. „Astăzi avem ceva ce atunci nu aveam, şi anume avem experienţa, experienţa fiecăruia dintre noi care de atunci am avut ocazia să lucrăm în consilii locale, în consilii judeţene, în prefecturi, în ministere şi cu această experienţă construită zi de zi cu multă muncă vom merge înainte şi vom schimba în sfârşit această ţară”, a conchis vorbitorul de la congresul de la Timișoara.