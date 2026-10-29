Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, CTP a afirmat că nu se bucură de menținerea lui în arest și a criticat modul în care Justiția a acționat în acest caz.

„Faptul că Dumnezeilă rămâne în pușcărie nu mă bucură. Justițilia face acum cu el ce n-a făcut luni și luni de zile pentru infracțiuni cu mult mai grave”, a scris el.

CTP a continuat, făcând referire la apropierea lui Călin Georgescu de liderul AUR, George Simion.

„Acum însă, că Simion și l-a pus la rever, PSD a dat verde să fie căpăcit”, a mai scris gazetarul pe Facebook.

Judecătorii Curții de Apel București au admis miercuri contestația procurorilor DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București, care respinsese solicitarea de prelungire a arestării preventive a lui Călin Georgescu. Decizia Curții de Apel București este definitivă.

Tribunalul București hotărâse luni ca Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen să fie plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a respins propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestării preventive.

Dosarul vizează acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat, prejudiciul estimat fiind de 1,1 milioane de euro.