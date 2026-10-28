Curtea de Apel București judecă miercuri contestația procurorilor DIICOT împotriva hotărârii prin care Tribunalul București a decis controlul judiciar.

Corespondent PROTV: „Ora 17 a fost fixată pentru debutul judecării acestei contestații la Curtea de Apel București. Asta după ce dosarul a ajuns de la tribunal puțin înainte de ora prânzului, asta deși el fusese deja motivat. Vorbim despre verdictul judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunal, cel prin care a fost respinsă propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestării preventive, o hotărâre prin care magistratul a dispus plasarea lui Călin Georgescu, dar și a omului de afaceri Ionel Rusen, sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În motivare, arăta magistratul, între altele, că nu se mai justifică arestarea preventivă, că eventuala eliberare a lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen nu ar mai reprezenta un pericol pentru ordinea publică și că o eventuală menținere a acestei măsuri drastice ar fi disproporționată în raport cu economia dosarului în care, în continuare, procurorii DIICOT fac cercetări pentru acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituire de grup infracțional organizat, acuzații despre care același magistrat susținea că există probe care să susțină, cel puțin la nivel rezonabil, aceste acuzații. Însă tot el a fost cel care a respins acea încercare a procurorilor DIICOT de a-l descrie pe Călin Georgescu ca pe o persoană care ar comite în continuare infracțiuni.

Cu referire la recentul dosar în care fostul candidat la prezidențiale este suspectat că ar fi adus un specialist pentru identificarea mijloacelor tehnice de supraveghere a sa în interiorul vilei de la Mogoșoaia, cu scopul de a compromite echipamentele, dar și acele date informatice obținute și mizate, de altfel, de anchetatori, magistratul spunea că, din punctul său de vedere, nu există absolut nicio probă care să susțină această acuzație. Așadar, începând cu ora 17:00, va avea loc această confruntare între acuzare și apărare.

Până atunci, însă, judecătorii de la Curtea de Apel vor trimite citațiile la Arestul Central al Poliției Capitalei, unde sunt cei doi, Călin Georgescu și Ionel Rusen, pentru ca escorta să îi aducă aici, să fie de față la această procedură, la capătul căreia se va lua, practic, o decizie clară în ceea ce privește măsurile preventive sau, mai bine spus, libertatea de mișcare, pentru că este ziua în care expiră mandatul de arestare preventivă la miezul nopții, emis tot de Curtea de Apel București, în urma unei căi de atac.”