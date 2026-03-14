Sturdza a fost întrebat într-o emisiune televizată ce viitor politic îi prevede președintelui AUR, George Simion.

”În ciuda sondajelor care tot apar şi care îl dau bucurându-se de o foarte mare respectabilitate, eu cred că George Simion deja este pe cale de a ieşi din acest joc. Eu cred că este ostaticul mai multor persoane făcând parte din acelaşi sistem. Respectiv a lui Maricel Păcuraru, a lui Dan Dungaciu şi chiar şi a lui Petrişor Peiu. Dan Dungaciu practic înlocuindu-l pe Marius Lulea, prim-vicepreşedinte al partidului, iar Petrişor Peiu ocupând poziţia pe care a deţinut-o domnul Târziu în ultima perioadă în partidul AUR, respectiv preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere.”, a spus Şerban Sturdza la Prima TV, potrivit News.ro.

După demisia din AUR, Şerban Sturdza şi Claudiu Târziu au fondat un nou partid politic: Acţiunea Conservatoare.

”De la crearea acestui partid - Acţiunea Conservatoare - din luna mai anul trecut şi până astăzi, noi am deschis filiale în majoritatea judeţelor din ţară. Din mai bine de 380 de partide noi apărute din 2024 şi până astăzi, suntem singurul partid politic nou, neparlamentar, care contează, elocvent, vizibil: că suntem la Alba Iulia, că mergem la Iaşi, mergem la toate manifestările, la toate datele importante pentru neamul românesc, noi suntem acolo, având membri în toată ţara. Încă nu se vorbeşte de noi în sondaje, dar cu siguranţă nu se va întârzia foarte mult”, a conchis Şerban Sturdza.

În urmă cu o lună, Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru, fiica patronului postului Realitatea Plus, Maricel Păcuraru, a fost desemnată vicepreşedinte al AUR pe zona Dobrogea.

”Doamna Alexandra Păcuraru a intrat în echipa noastră. Ea de mult colaborează cu noi. Este vicepreşedintele pe Dobrogea şi încercăm să venim cu o abordare şi mai vizibilă”, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad.