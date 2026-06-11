În acelaşi timp, în urma unui atac ucrainean cu drone, camioanele ruse care transportau benzină în Crimeea nu au mai ajuns la destinaţie, iar distribuirea cupoanelor la carburantul raţionalizat a fost amânată de către autorităţile locale din peninsulă, potrivit Reuters.

Rafinăria din localitatea rusă Afipski, una dintre cele mai mari din sudul Rusiei, a luat foc în urma atacului, potrivit Centrului regional de criză din Krasnodar. Incendiul a fost stins către dimineaţă şi nu au fost raportaţi răniţi în urma atacului la această instalaţie.

Guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a indicat pe Telegram că trei persoane au fost rănite după ce resturi de la o dronă au căzut pe clădiri rezidenţiale în alte zone ale regiunii respective.

Conform presei ruse, rafinărie din Afipski a procesat aproximativ 7 milioane de tone de ţiţei în primul an al războiului început în 2022. De atunci, aceasta a fost vizată în mod repetat de atacuri ucrainene cu drone.

De peste patru ani, Ucraina luptă împotriva unei invazii ruse la scară largă. Ca parte a acestui efort, Kievul recurge din ce în ce mai des la drone pentru a ataca instalaţii ale industriei de apărare şi infrastructura petrolieră din interiorul Rusiei.

Ucraina afirmă că atacurile au ca scop întreruperea aprovizionării cu combustibil a forţelor ruse şi reducerea veniturilor Moscovei care să contribuie la finanţarea războiului. Civilii din regiunile ruse de lângă graniţa cu Ucraina şi în teritoriile ucrainene anexate de Moscova simt tot mai acut deficitul de benzină şi motorină.

Mihail Razvojaev, guvernatorul oraşului Sevastopol din Crimeea, aflat sub control rusesc, a anunţat amânarea planurilor de distribuire a benzinei raţionalizate, întrucât camioanele nu au putut transporta combustibilul în oraş, ca urmare a unor atacuri ucrainene asupra rutelor de aprovizionare, potrivit Reuters.

În consecinţă, cupoanele la benzină nu vor putea fi temporar onorate, a spus Razvojaev, al cărui anunţ a coincis cu declaraţiile preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora campania de lungă durată a Kievului îndreptată împotriva resurselor energetice din Rusia şi teritoriile anexate şi-a dovedit eficienţa. Crimeea, anexată de Rusia în 2014, cu mult înainte de invazia la scară largă în Ucraina în 2022, a introdus luna trecută raţionalizarea combustibilului din cauza penuriei din peninsulă.

"Din păcate, camioanele-cisternă nu au putut ajunge în oraş în această noapte", a scris Razvojaev pe Telegram, adăugând că joi se va acorda prioritate alimentării transportului public şi serviciilor de utilităţi, precum şi vehiculelor de urgenţă şi celor ale autorităţilor.

"Mă adresez tuturor: nu are rost să staţi la coadă mâine la benzinării!", a declarat el miercuri seara, adăugând că cupoanele existente de raţionalizare a combustibilului vor fi anulate şi că vor fi emise altele noi joi.

Peste 20 de drone ucrainene au fost doborâte la primele ore ale zilei de joi, în cadrul unui nou atac asupra Sevastopolului, al doilea oraş ca mărime din peninsulă şi sediul flotei ruse din Marea Neagră, a declarat ulterior Razvojaev pe Telegram.

Penuria de combustibil din oraş survine pe fondul intensificării de către Ucraina a campaniei de atacuri cu drone şi rachete cu rază medie şi lungă de acţiune asupra instalaţiilor industriale ruseşti, ceea ce a obligat deja Moscova să reducă producţia de petrol.

"În ultimele luni, suntem deosebit de recunoscători (armatei) pentru loviturile pe distanţe medii: logistica militară rusă din întregul teritoriu temporar ocupat este la îndemâna dronelor ucrainene", a declarat Zelenski în discursul său video de miercuri seara.

Forţele ucrainene au atacat portul Mariupol (de la Marea Azov) ocupat de ruşi, a spus Kievul miercuri, acesta fiind ultimul dintr-o serie de atacuri cu drone asupra logisticii pe un tronson strategic din sudul Ucrainei controlat de Moscova, care leaga Rusia de Crimeea.

Atacul asupra portului Mariupol, despre care armata Ucrainei a spus că a scufundat zona în întuneric, a urmat după două lovituri anterior săptămâna aceasta asupra unui pod care leagă regiunea Herson (sud) ocupată de ruşi de peninsula Crimeea de la Marea Neagră.