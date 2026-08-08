Iranul și-a prezentat „trofeele” din războiul cu SUA și Israel. Ce capturi au scos la iveală Gardienii Revoluției | FOTO

Postul de televiziune de stat Press TV a publicat vineri pe reţelele sociale imagini cu rămăşiţele unui avion de luptă F-15E Strike Eagle al Forţelor Aeriene ale SUA, ale mai multor drone şi cu ceea ce par a fi motoarele unei aeronave MC-130J Commando pentru operaţiuni speciale, potrivit News.ro.

„Imagini cu aeronave americano-israeliene doborâte de noul sistem de apărare antiaeriană dezvoltat de Forţa Aerospaţială a IRGC”, se arată în descrierea imaginilor, cu referire la Corpul Gardienilor Revoluţiei Islamice din Iran, conform CNN.

Epavele avioanelor F-15 şi MC-130 provin, cel mai probabil, din singurul incident în care aeronave de aceste două tipuri au fost pierdute în Iran. La 3 aprilie, un F-15 a fost lovit de tirul apărării antiaeriene, iar cei doi membri ai echipajului s-au catapultat.

Ambii au fost recuperaţi în cele din urmă de forţele pentru operaţiuni speciale ale SUA. Însă, în timpul misiunii de salvare, două dintre aeronavele MC-130 cu patru motoare au rămas blocate pe o pistă improvizată în deşert şi au trebuit să fie distruse.

În ceea ce priveşte epavele dronelor expuse, potrivit relatărilor, SUA au pierdut mai multe aeronave fără pilot în timpul războiului, însă Pentagonul nu a confirmat detalii în acest sens.

Relatările Press TV nu precizează locul în care sunt expuse epavele, însă imaginile par să indice că acestea se află într-un buncăr subteran de mari dimensiuni.