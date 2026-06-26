„Am spus că o să contribui în continuare ca Republica Moldova să devină stat membru al UE şi o să mă gândesc atunci cum o să fac asta”, a declarat preşedinta Maia Sandu în emisiunea „În Profunzime” de la Pro TV Chişinău, atunci când a fost întrebată dacă ia în calcul să preia funcţia de prim-ministru după ce va încheia cel de-al doilea mandat de şefă a statului, relatează NewsMaker.

„Nu mă gândesc la ce voi face după. Am doi ani şi ceva din acest mandat şi sunt multe lucruri pe care vreau să le fac şi care trebuie să le fac, pentru că le-am promis cetăţenilor. În primul rând, să facem ordine în întreprinderile de stat şi asta trebuie să devină o prioritate a guvernului în următoarele şase luni”, a spus Maia Sandu.

Articolul 80 din Constituţia ţării prevede că „nicio persoană nu poate îndeplini funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova decât pentru cel mult două mandate consecutive”.

În aceste condiţii, având în vedere că Maia Sandu a exercitat deja două mandate consecutive - primul în perioada 2020–2024, iar al doilea început după realegerea sa din 2024 - aceasta nu mai poate candida la următoarele alegeri prezidenţiale, care ar urma să aibă loc, cel mai probabil, în 2028. Şefa statului ar putea însă reveni în cursa prezidenţială doar după o pauză de cel puţin un mandat exercitat de o altă persoană, scrie NewsMaker.

În acest context, preşedinta Maia Sandu a dat asigurări că nu îl „pregăteşte” pe fostul prim-ministru Dorin Recean pentru o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale. „Nu îl pregătesc pe Dorin Recean şi nu cred că se lasă pregătit de cineva. Fiecare om decide pentru el”, a declarat şefa statului.

Ea susţine că nici măcar nu a fost vehiculată o asemenea idee. Întrebată dacă o eventuală candidatură a fostului premier Dorin Recean sau a fostului ministru de externe Nicu Popescu - care au fost numiţi la sfârşitul anului 2025 emisari speciali prin ordin prezidenţial - este vehiculată în contextul viitoarelor alegeri prezidenţiale, Maia Sandu a răspuns: „Nu. Cel puţin până acum nu s-au vehiculat”.

Maia Sandu este primul preşedinte ales prin vot direct care obţine două mandate consecutive de la independenţa Republicii Moldova. Vladimir Voronin a avut, la rândul său, două mandate de preşedinte, însă el a fost ales de Parlament.

La începutul anului, Maia Sandu a declarat că viitorul preşedinte al Republicii Moldova ar trebui să fie un lider capabil să construiască relaţii solide cu partenerii externi şi să menţină ţara pe agenda internaţională. Alegerea acestuia, a precizat şefa statului, aparţine în totalitate cetăţenilor.

Recent, Maia Sandu a declarat că nu intenţionează să modifice Constituţia pentru a putea candida pentru un al treilea mandat, ci că o va respecta. Ea a respins, totodată, şi speculaţiile potrivit cărora ar putea candida, în viitor, la funcţia de preşedinte al României. În schimb, Sandu a declarat la începutul lunii martie că poate contribui la dezvoltarea ţării „şi din alte funcţii”.