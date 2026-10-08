„Am avut o discuție foarte bună, foarte aplicată cu domnul Kelemen Hunor și cu reprezentanții UDMR, unde am discutat despre chestiuni care ne interesează pe noi toți, care îi interesează pe toți românii”, a afirmat Luca Niculescu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, discuțiile s-au referit la programul de guvernare, precum și la subiecte privind sănătatea, agricultura.

„Evident, am vorbit despre programul de guvernare și am întâlnit interes pentru tot felul subiecte, pornind de la sănătate, agricultură, administrație locală, inegalitățile sociale care există în România. Deci chiar o discuție foarte, foarte bună. Am întâlnit și deschidere pentru găsirea unei soluții care să ducă la deblocarea crizei politice și economice. Deci deschidere pentru a găsi o formulă de guvernare. Sunt optimist după această întâlnire și, de fapt, după toată această primă zi de dialog cu cei de la PSD, de la PNL și acum de la UDMR, pentru că doar ascultând înveți și îți dai seama ce mai poți îmbunătăți”, a transmis Luca Niculescu.

Luca Niculescu, despre posibilitatea de a-și depune mandatul

Întrebat dacă ar fi dispus să-și depună mandatul în cazul în care nu ar întruni o majoritate, el a răspuns: „Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la «ce ar fi dacă», deși câteodată este util. Deocamdată suntem în această primă fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide. Evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie, la care vă referiți, după ce vor continua și când ne vom apropia de termenul respectiv”.

Luca Niculescu a susținut că deblocarea crizei poate veni din discuții. „Vom continua dialogul și, până la urmă, sper că vom ajunge la un rezultat”, a punctat el.

Referitor la componența viitorului cabinet, el a arătat că „discuțiile sunt în curs”. „Sunt mai multe formule posibile de guvern. Este ceea ce a propus PSD, mai există în continuare pe masă opțiunea tehnocrată, mai există opțiunea hibridă. (...) Cred în puterea dialogului. (...) Eu am plecat cu toate variantele pe masă: tehnocrat, guvern hibrid - tehnocrat și politic -, un guvern politic și discuțiile continuă. A fost prima zi. (...) Sunt optimist că vom reuși, pentru că, dacă nu ești optimist, mai bine te oprești la un moment dat”, a adăugat Niculescu.

El a menționat că toate partidele sunt de acord că este necesară înscrierea în coordonatele fiscal-economice pe care România și le-a asumat.

Luca Niculescu, despre discuțiile cu AUR și S.O.S. România

Întrebat dacă va discuta cu AUR și S.O.S. România, premierul desemnat a răspuns că „în clipa de față, discuțiile acestea nu sunt pe agendă”.

„Respectăm alegătorii partidelor din România. În același timp, am văzut că AUR a spus deja că nu votează acest guvern. Încerc să discut la început cu partidele cu care am o șansă să voteze guvernul”, a motivat el.

Prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, s-a întâlnit joi cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR pentru consultări în vederea formării Guvernului.