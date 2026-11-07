Bărbatul a fost surprins, marţi noaptea, coborând Calea Turzii pe sensul destinat maşinilor care urcă. „Cobora miserupist pe Calea Turzii, pe sensul de urcare. Fără cuvinte!", a fost reacţia clujeanului care a filmat scena, scrie News.ro.

Situaţia este cu atât mai greu de explicat cu cât Calea Turzii este una dintre arterele importante ale Clujului, iar sensurile de circulaţie sunt separate. „Eu nu am înţeles cum a ajuns să coboare pe urcare", a declarat pentru Ştiri de Cluj bărbatul care a filmat şi care a trimis redacţiei imaginile.

Șoferul a fost amendat cu 650 lei

„În urma verificărilor efectuate de poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Cluj-Napoca, la data de 6 noiembrie a.c. a fost identificat conducătorul autoturismului, respectiv un bărbat de 75 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Din verificările efectuate a reieşit că, în timp ce conducea un autoturism pe Calea Turzii, din municipiul Cluj-Napoca, în direcţia străzii Bună Ziua, acesta s-ar fi deplasat pe sensul opus de circulaţie", a informat IPJ Cluj referitor la imaginile apărute în spaţiul public.

Pentru abaterea constatată, bărbatul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu amendă în valoare de aproximativ 650 de lei.