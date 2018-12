Iohannis: ”Am reușit să opresc câteva prostii care erau pe cale să se întâmple”

Pro TV

Președintele României Klaus Iohannis a discutat marți cu tinerii câștigători ai concursului Civic Avengers din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, creat de Inițiativa România.

Sinteza declarațiilor șefului statului:

Despre proiectul România educată

- Suntem într-o perioadă în care mulți politicieni pierd contactul cu electoratul.

- Am demarat proiectul România educată, pentru că după părerea mea România are o șansă doar dacă pune accent pe educație. Avem generații tinere care sunt dornice să primească educație foarte bună. Ceea ce lipsește în momentul de față este un concept, care să spună ce vrea România în domeniul educației. Noi continuăm, așa în virtutea inerției.

- Noi vrem să educăm tinerele generații pentru secolul 21, nu pentru secolul 20, care a trecut.

- Am ajuns în faza în care avem împreună cu toți cei care am lucrat un prim draft, care este încă într-o firmă brută și este în dezbatere publică. Vor mai fi câteva luni în care așteptăm un input, vom avea dezbateri și se va cristaliza un proiect. Sperăm să apară politici în domeniul educației.

- Intenții bune sunt, oameni buni sunt, sunt chiar optimist în această chestiune. Dar n-aș vrea să înțeleagă cineva că în 3 luni vom avea schimbare. Mai bine să avem răbdare decât să schimbăm un lucru greșit.

- Schimbarea întregului sistem durează destul de mult. Trebuie inclusiv o politică pentru această schimbare. Eu cred că merită. România merită un sistem orientat spre viitor.

- Rămâneți! Este țara noastră, aici trebuie să mișcăm ceva.

Despre stoparea plecării tinerilor în străinătate

- Au fost mulți la studii și în străinătate, dar s-au întors și acasă. Deci opinia mea este foarte clară, se poate pleca pentru studii sau experință, dar viitorul unui tânăr român este în România. Cum va arăta? Eu cred că va arăta bine. Oamenii vor o Românie puternică, prosperă, cu un stat de drept și aceste lucruri sunt posibile.

- Ați observat discuțiile din spațiul public și ați observat că sunt oameni care vor și altceva, dar ei sunt o mică minoritate.

Despre posibilitatea transformării României într-o republică prezidențială

- Arhitectura statului nostru este dată de Constituție, așa a fost gândită.

- Sigur, lumea își pune întrebări, de ce nu am putea să mergem pe aceeași lungime de undă. Prin decalarea alegerilor, alegătorul român preferă un oarecare echilibru, care de multe ori duce la divergențe, așa cum avem acum.

- Nu sunt dispus să fac compromisuri când vine vorba de justiție sau statul de drept. Aceste lucruri nu sunt dispus să le pun sub semnul întrebării în discuțiile cu politicienii.

- Alegătorul român trebuie să spună care este varianta pe care și-o dorește, iar eu sunt convins că vor alege varianta mea, în mare parte.

- Chiar nu cred că România o să ajungă într-o situație dificilă și de aceea mă suprinde neplăcut cum unii politiceni pun sub semnul întrebării aceste două alianțe. Aceste lucruri, pe de o parte trebuie bine judecate, pe de altă parte trebuie să fim convinși că viitorul nostru aici este în UE și NATO.

Despre diferențele de nivel de trai dintre marile orașe și mediul rural

- Cunosc aceste diferențe de nivel de trai și ele trebuie să fie politici de stat.

- Am fost de multe ori în Moldova, sunt oameni harnici, dar investitorii de multe ori nu ajung în Moldova, pentru că se ajunge greu. Trebuie să avem grijă să dezvoltăm și infrastructura, iar diferența dintre urban și rural trebuie tratată foarte serios.

Despre protejarea diasporei

- Eu mă număr printre cei care au un discurs frumos pentru cei de afară, eu așa mă consider. Eu cred că românii care pleacă din țară sunt tot ai noștri. Sunt oameni care pleacă acolo pentru că vor să câștige mai bine. Este important să-i ținem aproape de țară.

- Părerea meste că locul vostru este aici. Știu că nu este simplu, cunosc problemele și greutățile. Și eu am fost dascăl. Dar dacă nu ne adunăm și nu facem să meargă lucrurile mai bine nu vine nimeni să le rezolve.

Cum convinge Klaus Iohannis să fie votat încă o dată

- Dacă pui așa întrebarea știi câte ceva despre politică și ce am făcut. Am reușit să pun România pe harta europeană destul de sus. Acum sunt unii care vor s-o tragă mai jos. Sunt pro dezvoltare, am dovedit în câteva rânduri că știu ce trebuie făcut. Sunt un politican care ascultă ce are alegătorul de spus. Am reușit să opresc câteva prostii care erau pe cale să se întâmple. Cred că lumea a înțeles că sunt realmente un președinte care dorește să dezvolte România.

- Sunt dispus să continui. Este o luptă permanentă, este o luptă care trebuie dusă cu multă răbdare.

Despre posibilitatea declanșării referendumului pe tema justiției

- Da, este în discuție acest referendum, am făcut primii pași acum ceva vreme. i-am rugat pe specialiștii mei să studieze problema, să vedem să fie și eficientă. Toată lumea înțelege că nu vrem să ne jucăm cu referendumul. Chiar dacă toți românii merg și spun că nu vor o relaxare a legislației penale, nu înseambă că asta se și întâmplă.

- Unii dintre voi poate m-ați urmărit în campania din 2014,când am spus nu alegeți PSD pentru că ei vor vrea amnistie și grațiere pentru ai lor. Vor veni cu o abordare strict populistă, ca să se păstreze pe poziții. Pot fi verificate, în 2014.

- Totuși, cumva au ajuns la guvernare, pentru că au fost votați. E bine să judecăm cum votăm, dar cel mai bine e să votăm. În 2016 au fost mulți care nu s-au dus la vot și iată catastrofa. Cum să ajugem în 2018 și să discutăm pe față de aministie și grațiere pentru că niște condamnați penali discută de asta.

- Prin faptul că acești oameni au ajuns la putere, în România democrația este în pericol. La referendum vom vedea, dar votul decide. Vă rog să transmiteți asta mai departe. Să meargă oamenii la vot. Dacă oamenii merg la vot, votul va fi echilibrat, dar nu se ajunge la situația total ingrată în care am alunecat acum.

În octombrie, mișcarea civică Inițiativa România și Friedrich Naumann Foundation Southeast Europe au lansat ediția a II-a a proiectului civic ”Once Upon a Time in Romania”, cu două etape de concurs: competiția Civic Avengers și competiția de scurtmetraje anticorupție.

Competiția Civic Avengers a durat 6 săptămâni, participanții având de îndeplinit 6 misiuni diferite.

Timp de 6 săptămâni, cei peste 240 de participanți înscriși în concurs au fost invitați să își antreneze și dezvolte ”puterile cetățenești”, parcurgând 6 misiuni diferite, de complexitate crescândă, totalizând 26 de provocări.

În cele 6 misiuni Civic Avengers, concurenții au avut diferite sarcini, legate de impactul corupției sau de grija pentru mediu.

Cei 10 câștigători ai concursului au vârste cuprinse între 16 și 36 de ani și provin din 8 orașe și sate din România.

Tinerii care se întâlnesc cu președintele României sunt in majoritate (9 din 10) elevi de liceu sau studenți/masteranzi la prima sau a doua facultate. Unii dintre ei deja lucrează în domeniul IT sau turism.

