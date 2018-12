Iohannis, despre acuzația de înaltă trădare a lui Dragnea: ”O fantezie a pesediștilor”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că depunerea unei plângeri penale împotriva sa pentru înaltă trădare, cerută de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, reprezintă "un demers politicianist'', ''o fantezie a pesediştilor, care nu are niciun suport".

"Este un demers politicianist, care, din capul locului, este sortit eşecului. Nu poate nimeni să facă o plângere penală împotriva preşedintelui, iar pentru înaltă trădare este o procedură foarte complicată, parlamentară care, în primul rând, nu are niciun suport. Este o fantezie a pesediştilor", a spus Klaus Iohannis, marţi, la Viena, unde participă la Forumul la nivel înalt Europa-Africa.

Dragnea a cerut să fie acuzat de înaltă trădare

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a solicitat, duminică, social-democraţilor să depună o plângere penală pentru înaltă trădare pe numele şefului statului, Klaus Iohannis.

"Nişte europarlamentari români trădători au votat chiar în preajma Centenarului Marii Uniri împotriva ţării noastre, împotriva României, minţind întruna şi prezentând o cu totul şi cu totul altă realitate despre ceea ce se întâmplă în România. Nu au avut nicio ezitare, nu au avut nicio tresărire. Şi insistă în continuare ca României să i se facă rău. Că spun ei 'aşa trebuie'. Să rămână în continuare MCV, să nu ne puneţi în Schengen, cât mai multe pedepse aplicate României până venim noi la putere, pentru că atunci când venim noi la putere, adică guvernul de tehnocraţi (...) nu mai e nevoie să faceţi nimic, pentru că vă dăm totul, oricum. Ce ne spuneţi, aia facem. Cam asta se întâmplă în aceste instituţii. Peste toate aceste acţiuni ale acestor europarlamentari români, cetăţeni români, deasupra tuturor este Iohannis, care într-un mod prin care trădează interesele României spune de foarte mult timp că Guvernul României, că România nu este pregătită să preia preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de trădare a intereselor naţionale ale acestei ţări, practicat de Klaus Werner Iohannis. Domnule Drăghici, domnule Mircea Drăghici, împreună cu domnul Iordache, care este prieten la cataramă cu domnul Iohannis şi cu sprijinul de specialitate al domnului Toader, vă rog ca după Anul Nou să depuneţi acea plângere pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Werner Iohannis," a declarat liderul PSD.

Dragnea a adăugat că atitudinea pro-europeană nu trebuie confundată cu "slugărnicia" şi a subliniat că toţi cetăţenii europeni trebuie să aibă aceleaşi drepturi.

În acest sens, el a apreciat că, în prezent, românii ar avea "în principal dreptul de a pune la dispoziţie toate resursele" acestei ţări.

"România are nevoie de o voce sănătoasă, de o voce clară, o voce puternică, o voce românească care să spună Europei, care să spună lumii ce se întâmplă în această ţară, ce vrem să facem în această ţară, ce facem pentru români, ce facem pentru capitalul românesc şi pentru economia românească. Numai o voce puternică, numai un grup de patrioţi, numai oamenii care au curaj şi care îşi iubesc ţara mai mult decât orice pe lume pot face lucrul ăsta, nu cei care sunt acum şi la preşedinţie, şi prin Parlamentul European, oameni care împreună cu noi să le spună tuturor, nu cu aroganţă, nu cu îngâmfare, dar cu tărie, că România nu acceptă să fie o ţară de mâna a doua în Uniunea Europeană. Atitudinea noastră pro-europeană, dorinţa noastră prin care am aderat la principiile Uniunii Europene nu poate fi şi nu acceptăm să fie confundată cu slugărnicia, nu acceptăm să ne fie alocată o poziţie pe care alte ţări nu o acceptă. Toţi suntem cetăţeni europeni, toţi avem aceleaşi drepturi. Înţeleg că noi avem în principal dreptul de a pune la dispoziţie toate resursele acestei ţări. Am înţeles asta, dar cred că românii, copiii românilor, copiii copiilor românilor au dreptul ca din acele resurse pe care le exploatează alţii să beneficieze şi ei de educaţie, de sănătate, de dreptul de a merge pe autostrăzi", a adăugat el.