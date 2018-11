Iohannis, de acord doar parţial cu remanierea. Olguţa Vasilescu şi Ilan Laufer, respinşi ca "nepotriviţi"

Presidency.ro

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că a emis decretul de remaniere guvernamentală, ţinând cont de propunerile formulate de PSD.

Declarația de presă a fost transmisă LIVE pe www.stirileprotv.ro și pe pagina de Facebook a Știrilor Pro TV.

"Această remaniere este o soluţie slabă. Sunt în continuare de părere că soluţia corectă pentru România ar fi fost şi este în continuare înlocuirea acestui guvern care a creat foarte multe probleme României. Dar, până atunci, avem această remaniere. Sunt de acord să se facă o remaniere, însă trebuie să ţin cont de câteva lucruri", a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a anunțat că refuză propunerile de numiri în funcțiile de miniștri ale Olguței Vasilescu și Ilan Laufer.

”Așadar, se numesc în funcția de ministru al Gguvernului următorii: domnul Leș - ministrul Apărării, domnul Budăi - ministrul Muncii și Justiției Sociale, domnul Bădălău - ministrul Economiei, domnul Breaz - ministrul Culturii și Identității Naționale, domnul Petrescu - ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, domnul Matei - ministrul Tineretului și Sportului.

Celelalte două propuneri le consider nepotrivite și vor fi refuzate. Depunerea jurământului va avea loc astăzi la ora 15.30.” - a declarat Klaus Iohannis.

Preşedintele României a anunţat că a emis decretul de remaniere guvernamentală, ţinând cont de propunerile formulate de PSD.

De asemenea, şeful statului a precizat că a aprobat remanierea guvernamentală, prezentând lista miniştrilor pentru care a semnat decretul de numire în funcţie, din care lipsesc propunerile de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Transporturilor, în speţă Ilan Laufer şi Lia Olguţa Vasilescu:

* Gabriel Leş - ministru al Apărării Naţionale

* Marius Budăi - ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale

* Niculae Bădălău - ministru al Economiei

* Daniel Breaz - ministru al Culturii şi Identităţii Naţionale

* Alexandru Petrescu - ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

* Constantin-Bogdan Matei - ministru al Tineretului şi Sportului.

Principalele declaraţii:

- Am primit o propunere de remaniere a Guvernului. Aceasta remaniere, dupa parerea mea, este o solutie slaba



- Sunt in continuare de parere ca solutia corecta pentru Romania ar fi fost inlocuirea acestui Guvern, care a creat foarte multe probleme Romaniei

- Sunt de acord sa se faca o remaniere, insa trebuie sa se tina cont de cateva lucruri In primul rand este nevoie sa ne amintim ca ne aflam in fata unei provocari grele, presedintia Consiliului UE poate sa duca la un succes al Romaniei doar in masura in care ministerele isi fac treaba, iar abordarea Romaniei este una coerenta

- Concluzie, este nevoie de ministri care performeaza foarte bine

- Al doilea lucru de care trebuie sa tinem cont este ca mai avem foarte foarte putin timp. Deci trebuie sa actionam repede



- Avand in vedera aceste lucruri am emis decretul de remaniere tinand cont de propunerile formulate. Asadar se revoca din functia de mebru al guvernului ministrii Andrusca, Bran, etc, se ia act de demisia ministrului Fifor si se numesc in functie urmatorii: domul Badalau, domnul Breaz, domnul Petrescu, domnul Matei

- Celelalte doua propuneri le consider nepotrivite si vor fi refuzate

- Depunerea juramntului va avea loc azi la 15.30

Social-democraţii au votat luni mult aşteptata remaniere a guvernului Dăncilă. Opt dintre miniştri sunt înlocuiţi, iar lista a fost deschisă de unul dintre cei mai duri contestatari ai lui Liviu Dragnea. Este vorba despre Paul Stănescu.

Pe de altă parte, 3 dintre demnitarii care se vor instala în Guvern au mai fost la Palatul Victoria, în perioada lui Sorin Grindeanu.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer