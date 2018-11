Ludovic Orban: "Papagalul zilei este Fifor. Dragnea e ca la vânătoare”

Agerpres

Mihai Fifor este "papagalul zilei" deoarece, după ce a demisionat din funcţia de ministru al Apărării, a acceptat să fie propus preşedinte interimar al Consiliului Naţional al PSD, a afirmat luni seara preşedintele PNL, Ludovic Orban, relatează Agerpres.

"Nu ştiu dacă aţi remarcat, dar Dragnea e ca la vânătoare, şi-a transformat partidul, cum zice el, în mistreţi, fazani, iepuri. Îl mai împuşcă pe câte unul. Mistreţii sunt baroni locali. Mai împuşcă câte un baron, dar nu-l omoară. Nu vedeţi că-i recuperează? Pe Bădălău l-a dat afară din funcţia de preşedinte executiv, după care l-a recuperat ministru al Economiei, sigur că nu are nicio legătură cu economia. Singura treabă a lui Bădălău e cu agricultura şi este adevărat că se mai ocupă şi de balastiere ilegale şi de contracte de realizări de apă şi canal cu firma pe care o are, dar cu economia nu are nicio treabă omul ăsta, el e cu agricultura", a declarat Ludovic Orban la un post de televiziune, citat de Agerpres.

"De altfel, el e şi cercetat pentru evaziunea fiscală a unor firme din domeniul agriculturii. (...) După părerea mea, papagalul zilei astăzi este Fifor. (...) Să stai ca un fazan jumulit, împuşcat, dar nu prea tare, să accepţi să te pună Dragnea preşedinte peste o entitate care nu mai funcţionează. (...) El o să zică 'nu, nu m-a dat afară Dragnea, mi-am dat demisia singur, demn'. L-au ţinut ca pe un fazan jumulit de pene, ca să-i dea lui Dragnea satisfacţia să arate lumii: 'Uite, domne, l-am omorât şi ăsta stă alături de mine'", a adăugat președintele PNL.

El a mai susţinut că deşi Paul Stănescu a fost remaniat, el va fi recuperat de Dragnea. Orban a criticat şi numirea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educaţiei.

"Să accepţi să te pună acest individ în orice poziţie, să te duci să accepţi să te pună ministru al Educaţiei arată că oamenii aceştia nu au nimic sfânt, nu au niciun principiu, nu au nicio regulă", a adăugat Orban.

Potrivit lui Orban, Constantin-Bogdan Matei, nominalizat pentru Ministerul Tineretului şi Sportului, a luat nota 2,38 la examenul de titularizare ca profesor de sport şi nota 1 la examenul de inspector general adjunct şcolar.

Pe de altă parte, liderul PNL a afirmat că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului nu este "coaptă" încă.

"Nu poţi să depui moţiune de cenzură numai să te dai mare în faţa opiniei publice. S-a trezit şi Cioloş să zică faptul că trebuie depusă moţiune de cenzură. Păi el nu are niciun parlamentar la socoteala din Parlament. Dacă îmi aduce un singur vot, eu, sincer, mă închin în faţa lui, dar nu are, dar dă din gură aşa, de pe margine. Aici trebuie o planificare foarte riguroasă şi mai ales negocieri foarte dificile, care nu sunt simplu de purtat, pentru că Dragnea le oferă lucruri, ministere, secretari de stat, şefi de companii, consilii de administraţie ca să-şi ţină parlamentarii, să-i motiveze prin corupţie politică, inclusiv bani, este în stare să ofere orice. Mai mult, caută să adune parlamentari din opoziţie şi sigur sunt vulnerabilităţi", a declarat Ludovic Orban.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a aprobat luni noua formulă a cabinetului Dăncilă, după ce unii miniştri au fost remaniaţi.

Ilan Laufer revine în echipa guvernamentală ca ministru al Dezvoltării.

Gabriel Leş a fost nominalizat pentru funcţia de ministru al Apărării, în locul lui Mihai Fifor, preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Camera Deputaţilor, Marius Budăi, a devenit ministru al Muncii şi Justiţiei Sociale, înlocuind-o în funcţie pe Lia Olguţa Vasilescu, propusă pentru portofoliul de la Transporturi în locul lui Lucian Şova, a anunţat la finalul şedinţei premierul Viorica Dăncilă.

Niculae Bădălău va prelua funcţia de ministru al Economiei, în locul lui Dănuţ Andruşcă, Alexandru Petrescu - pe cea de ministru al Comunicaţiilor, în locul lui Petru Bogdan Cojocaru, Daniel Breaz a fost numit la Ministerul Culturii, în locul lui George Ivaşcu, iar la Ministerul Tineretului şi Sportului a fost nominalizat Constantin-Bogdan Matei, în locul Ioanei Bran.

