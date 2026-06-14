Liderul senatorilor AUR, reacție la desemnarea lui Adrian Veștea: Nicușor Dan se întoarce la apucăturile lui Carol al II-lea

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
62541232
Profimedia

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, îi reproşează preşedintelui Nicuşor Dan că a propus pentru funcţia de prim-ministru un "liberal formal", aşa cum a procedat fostul rege Carol al II-lea.

autor
Claudia Alionescu

El menţionează că premierul desemnat Adrian Veştea a absolvit o universitate "obscură" din Braşov, "controlată" de un lider PSD local.

"Straniul preşedinte Nicuşor Dan ne reîntoarce la epoca Ciolacu, numind un candidat de prim ministru care a absolvit o universitate obscură din Braşov, acum desfiinţată, dar controlată de un lider PSD local. Totodată, acelaşi bizar preşedinte se întoarce la apucăturile şi deciziile lui Carol al II-lea, numind un candidat de premier după chipul şi asemănarea lui Guţă Tătărescu adică un liberal formal, dispus să joace după ce cântă noul Carol sl II-lea", a scris senatorul AUR, duminică, pe pagina sa de Facebook.

Alianţa pentru Unirea Românilor susţine că soluţia pentru depăşirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate.

Decizia luată de președintele Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică dimineață, că premierul desemnat Eugen Tomac şi-a depus mandatul, în locul său desemnându-l pe Adrian Veştea.

Veştea a precizat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, subliniind că îşi doreşte un guvern politic, care să îşi asume reforme reale.

Președintele României a precizat că Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes. 

Nicuşor Dan a declarat că Veştea este o persoană care a atras fonduri europene, preocupată de dezvoltare, de exemplu a dezvoltat Aeroportul din Braşov şi e o persoană categoric prooccidentală, de dialog şi nu nu în ultimul rând o persoană care a lucrat cu bugete şi are responsabilitatea bugetelor.

Vezi declarația integrală a președintelui Nicușor Dan - AICI.

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Sursa: Agerpres

Etichete: petrisor peiu, aur, nicusor dan, adrian vestea, repros,

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