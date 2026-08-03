”Am auzit că președintele ar fi testat una sau două-trei variante, dar nu mi s-au spus care sunt acele variante” a spus Ciprian Ciucu la Digi24, precizând că nu cunoaște care au fost acele ”variante”.

Întrebat când au avut loc aceste discuții, liderul PNL a răspuns: ”Cred că nu mai mult de două săptămâni”.

"În discuţiile politice care nu au fost în spaţiul public s-au avansat numele", a precizat Ciucu, potrivit News.ro.

De asemenea, el a afirmat că ”a auzit” că se discută atât varianta unui guvern tehnocrat, cât şi varianta unui guvern consecutiv.

"Am auzit că există această variantă cu guvern tehnocrat sau se poate relua discuţia cu guvern politic, dar consecutiv. (...) E timp scurt, dar aş zice că este unul PSD şi unul este PNL-USR. Adică aş pune şi USR în această ecuaţie. Dar din spusele preşedintelui am observat că nu agrează ideea de guvern minoritar", a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

PNL îl susține în funcția de premier pe Siegfried Mureşan

Întrebat dacă PNL îl va susţine tot pe Ilie Bolojan pentru funcţia de premier, Ciucu a afirmat că PNL îşi va menţine ultima propunere, Siegfried Mureşan.

"Noi n-am mai mers cu această propunere nici ultima dată, vedem că e o campanie extrem de agresivă, de mult timp, fixată pe Ilie Borojan, şi pe online şi pe multe mass media. Şi din punctul nostru de vedere, noi nu am venit nici ultima oară cu propunerea Ilie Bolojan, am venit cu propunerea Siegfried Mureşan, pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să o menţinem. Am vorbit cu Ilie Bolojan. Nu se agaţă de putere. Omul are două caracteristici - nu e genul care să se agaţe de putere, adică nu îi place puterea. E la putere pentru că şi-a asumat nişte obiective. La nivel personal nu este uşor, să ştiţi, pentru că trebuie să ai un guvern minoritar care trebuie să facă multe lucruri foarte importante pentru ţara care este atacată în justiţie şi oprită în justiţie", a mai declarat Ciucu.

Întrebat dacă Ilie Bolojan are şi defecte, Ciucu a spus că acesta are unele defecte.

"Evident că are defecte, că şi eu am defecte, oricine are defecte", a spus Ciucu.

Ciucu: ”Nu ne convine deloc situaţia”

Ciprian Ciucu, un apropiat al preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, a declarat că liberalilor nu le convine situaţia în care se află acum România, cu un guvern care să nu aibă puteri depline.

"Să ştiţi că pe noi ne preocupă foarte mult faptul că preşedintele partidului nostru este premierul României, dar nu ne convine deloc situaţia. Nu ne convine deloc situaţia ca România să aibă un guvern fără puteri depline. Şi luăm toate variantele în calcul. Evident, e foarte important ca preşedintele să reia discuţiile şi să vedem ce putem construi. Poate să apară pe masă ideea unui guvern tehnocrat şi poate să mai apară iarăşi pe masă ideea guvernelor consecutive, minoritare. Pentru că, aşa cum am spus, Partidul Naţional Liberal nu va mai face alianţă cu Partidul Social Democrat. Deci în funcţie de cele două posibile construcţii, pot avea loc noi discuţii cu preşedintele României şi cu celelalte forţe numite pro-occidentale de preşedinte, dar nu vom mai reface o alianţă cu Partidul Social Democrat", a mai declarat Ciprian Ciucu.