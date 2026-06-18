Bolojan, răspuns pentru Grindeanu: „Niciodată nu am formulat vreun acord pentru învestirea unui guvern tehnocrat”

Stiri Politice
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Ilie bolojan si sorin grindeanu
Profimedia

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, i-a răspuns, joi, liderului PSD Sorin Grindeanu, care l-a acuzat că l-a minţit pe preşedintele Nicuşor Dan, el afirmând că se rostogolesc în spaţiul public o serie de invenţii toxice.

autor
Claudia Alionescu,  Teodora Suciu

Ilie Bolojan a mai precizat că niciodată nu a formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat.

El mai spune că ”nu s-a pus problema să tranzacţioneze pentru el sau pentru vreo altă persoană vreo funcţie, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuţie”.

"Încetaţi cu minciunile folosite pentru a vă justifica eşecurile, fuga de răspundere şi comportamentul neprincipial! Observ că se rostogolesc în spaţiul public o serie de invenţii toxice. Ca să fie clar: niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat. Am spus public că aceasta ar fi putut fi una dintre soluţiile teoretice constituţionale, în funcţie de îndeplinirea unor condiţii care nu au fost îndeplinite", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Preşedintele PNL arată că "cel mai important, în şi pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare şi prin vot deschis".

"Deciziile în şi pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta", a menţionat Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL a mai afirmat că "nu s-a pus problema să tranzacţioneze pentru el sau pentru vreo altă persoană vreo funcţie, în schimbul unui acord care nu a fost vreodată în discuţie".

"De la începutul acestei crize, declanşate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înţelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca şi ale trădării, de altfel", a mai comentat Bolojan.

Surse din Administrația Prezidențială au precizat că Ilie Bolojan a zis la consultările oficiale că e deschis sau că există deschidere pentru un guvern tehnocrat.

Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan de inconsecvență și schimbarea pozițiilor privind formarea guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi despre Ilie Bolojan că l-a minţit pe preşedintele Nicuşor Dan şi a ajuns să vină de la o zi la alta cu alte scenarii şi cu alte cerinţe care de fiecare dată erau îndeplinite.

"De aceea suntem în această situaţie", a mai spus Grindeanu, el afirmând că iniţial Bolojan a fost de acord cu guvernul tehnocrat şi apoi s-a dus la partid, a făcut şedinţă şi a spus că nu va vota acel guvern, fiindcă nu-i politic.

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Sursa: News.ro

Etichete: ilie bolojan, sorin grindeanu, guvern,

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