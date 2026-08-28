Bărbatul, aflat sub anchetă din 2003, este acuzat de constrângerea unui minor la activităţi sexuale ilegale în Statele Unite, scrie Agerpres.

Britanicul a fugit din SUA în septembrie 2004, se pare că în Regatul Unit, şi este căutat în baza unui mandat internaţional de arestare din 2006.

Anchetatorii ungari au identificat maşina înmatriculată în Marea Britanie pe care o folosea bărbatul şi i-au urmărit intrarea în Ungaria din România pe 26 august.

După ce i-au localizat poziţia, poliţia l-a interceptat în apropiere de Polgar, în nord-estul Ungariei, i-a confirmat identitatea şi l-a reţinut.

Autorităţile au iniţiat procedura de extrădare, dar o instanţă l-a eliberat ulterior în aşteptarea unor măsuri ulterioare.