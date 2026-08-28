Willie Smith Jr., în vârstă de 78 de ani, se afla la volanul unui Chevrolet Equinox alb, joi, când a pierdut brusc controlul vehiculului, în comitatul Bibb, relatează WGXA.

Mașina a fost proiectată imediat în aer și a aterizat pe acoperișul unei case. Vehiculul a rămas blocat perpendicular pe acoperiș în urma impactului și a putut fi îndepărtat doar cu ajutorul unei macarale.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportat de urgență la spital. Medicul legist a constatat decesul acestuia la scurt timp după aceea.

Nu au fost raportate alte victime, iar deocamdată nu se știe dacă în casă se afla cineva în momentul accidentului.